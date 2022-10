LA CINA USA KIM JONG UN PER AIUTARE PUTIN? - LE SIMULAZIONI DI ATTACCHI NUCLEARI TATTICI DA PARTE DEI "NEMICI", SVOLTE DALLA COREA DEL NORD, SONO UN SEGNALE SULLA "COLLABORAZIONE TATTICA E STRATEGICA" CHE PYONGYANG OFFRE A MOSCA (MA CICCIO KIM E' SOLO UN PUPAZZO IN MANO AI CINESI: SENZA L'AIUTO DI PECHINO, NON ESISTE) - GLI ANALISTI DI "38NORTH": "LA COREA DEL NORD OFFRE A MOSCA IL SUO SOSTEGNO PER ASSICURARSI UN APPOGGIO RECIPROCO IN CASO DI INASPRIMENTO DELLE TENSIONI NELLA PENISOLA COREANA"

Gianluca Modolo per “la Repubblica”

Mentre Putin dà inizio ad una nuova fase della sua escalation in Ucraina, il fedele Kim Jong-un scopre, ancora di più, le carte in Asia orientale. Mandando sinistri messaggi sull'uso dell'arma nucleare.

Rompendo il silenzio sui sette test condotti nelle ultime due settimane, i media di Stato nordcoreani pubblicano le foto del Maresciallo - giacca bianca, pantaloni neri, panama in testa e moglie al seguito - intento a supervisionare i recenti lanci di missili. Sottolineando che quelle che il mondo intero ha osservato nei giorni scorsi erano «simulazioni di attacchi nucleari tattici contro le minacce militari dei nemici».

Avvertimenti tanto al vicino Sud quanto agli Usa, costretti così a rimanere più che vigili anche su questo fronte, che si sta facendo sempre più caldo. «Siamo pronti a colpire e distruggere obiettivi in qualsiasi momento da qualsiasi luogo», dice Kim. Anche con nuovi silos sottomarini.

Certo, per Kim ci sono dinamiche prettamente regionali e interne, ma ha un significato non trascurabile il recente riavvicinamento con Mosca. Una «collaborazione tattica e strategica» come ha iniziato a chiamarla Pyongyang, contro quelle «forze ostili» che riecheggiano nei vocabolari di entrambi i leader.

Al di là della retorica, tutti e due potrebbero guadagnarci qualcosa: per esempio, operai nordcoreani da impiegare nelle aree distrutte dalla guerra per Putin, e maggiori scambi economici per Kim. «Pyongyang - è la tesi di alcuni analisti starebbe offrendo a Mosca il suo sostegno per assicurarsi un appoggio reciproco in caso di inasprimento delle tensioni nella penisola coreana ».

La Corea del Nord ha subito riconosciuto l'invasione dell'Ucraina a febbraio, ha applaudito ai recenti referendum sull'annessione e Kim è stato il primo leader a fare gli auguri a Putin per i suoi 70 anni. «Hanno inaugurato una nuova realtà geopolitica, forse fino al punto di resuscitare il rapporto di quasi alleanza che esisteva durante la Guerra Fredda », scrivono gli analisti di 38North. Resta da vedere come si comporterà l'altro alleato, la Cina. Che sembra esitare. Per non spingere Corea del Sud e Giappone ancora di più nel campo americano. E per non trovarsi il caos alle porte di casa.

