LA CINA, IN VISTA DELL'ASSEMBLEA GENERALE DELL’ONU DI FINE SETTEMBRE, LANCIA LA “GLOBAL SECURITY INITIATIVE”, UNA PROPOSTA PER UN NUOVO ORDINE MONDIALE ALTERNATIVO AL MODELLO OCCIDENTALE A GUIDA AMERICANA - “INVITIAMO LA COMUNITÀ INTERNAZIONALE AD AGIRE SECONDO UN VERO MULTILATERALISMO, UN IMPEGNO A RISOLVERE PACIFICAMENTE LE DIFFERENZE E LE CONTROVERSIE TRA I PAESI ATTRAVERSO IL DIALOGO E LA CONSULTAZIONE, ACCANTONANDO I SENTIMENTI DI SUPERIORITÀ"

(ANSA) - PECHINO, 14 SET - La Cina ha presentato, in vista dell'Assemblea generale dell'Onu di fine mese, la 'Proposta della Repubblica popolare cinese sulla riforma e lo sviluppo della governance globale', la piattaforma per definire un nuovo ordine mondiale alternativo all'attuale modello occidentale a guida Usa. Negli ultimi dieci anni, il concetto di comunità con un futuro condiviso per l'umanità è passato "dall'idea all'azione e dalla visione alla realtà", si legge nel testo diffuso dal ministero degli Esteri.

La Cina invita "la comunità internazionale ad agire secondo un vero multilateralismo, a sostenere l'Onu nel ruolo centrale degli affari internazionali e a sviluppare e migliorare ulteriormente il sistema di governance globale". Secondo il piano, la Global Security Initiative (Gsi) sostiene "un impegno verso una visione di sicurezza comune, globale, cooperativa e sostenibile e un impegno a risolvere pacificamente le differenze e le controversie tra i Paesi attraverso il dialogo e la consultazione".

Ad esempio, la Cina "sostiene con decisione una soluzione politica della crisi ucraina": la via da seguire è il rispetto reciproco, l'abbandono della mentalità da guerra fredda, la fine del confronto nei campi e la costruzione di "un'architettura di sicurezza europea equilibrata, efficace e sostenibile".

La Global Security Initiative è uno dei tre pilastri strategici del presidente Xi Jinping, a cui si aggiunge la Global Development Initiative (Gdi) che ha come obiettivo "gli sforzi internazionali per consolidare ed espandere il consenso sullo sviluppo e per mantenerlo al centro dell'agenda globale". In questo contesto, la Belt and Road Initiative (Bri), la Nuova Via della Seta di cui ricorre quest'anno il decennale, è un modello di interconnessione e investimenti.

Infine, la Global Civilization Initiative per promuovere scambi e apprendimento reciproco tra le civiltà: è un modo per rafforzare la comprensione reciproca e l'amicizia tra le persone di tutti i Paesi. Invitando al rispetto della diversità, la proposta sollecita "i principi di uguaglianza, apprendimento reciproco, dialogo e inclusività tra le civiltà", accantonando i "sentimenti di superiorità".