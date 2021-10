COME SI AGITA SU-DARIO – FRANCESCHINI, NOSTALGICO DEL GOVERNO CONTE, DA SETTIMANE BATTAGLIA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI: PRIMA PER IL BONUS FACCIATE, POI PER QUELLO DA 500 EURO AI DICIOTTENNI. MA COME MAI TANTO STREPITARE? I MALIGNI DICONO CHE SIA PERCHÉ PUNTA AL COLLE E TEME LA CONCORRENZA DI “MARIOPIO”. OPPURE SA CHE IL SUO PARTITO NON LO APPOGGERÀ MAI PER IL QUIRINALE E ALLORA PROVA A VENDICARSI…