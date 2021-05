CINQUE STELLE, QUATTRO SOLDI - GLI SCAZZI TRA CASALEGGIO E CONTE SONO ANCHE E SOPRATTUTTO UNA QUESTIONE DI VIL DENARO: PER LA “RIFONDAZIONE” BY “GIUSEPPI” SERVE ALMENO UN MILIONE DI EURO E IN CASSA CE NE SONO 100MILA - IL FIGLIO DI GIANROBERTO CONTINUA A MENARE: “CONTE LEADER M5S? IGNORO CHE IDEE ABBIA, PER ORA HA SOLO MEDIATO TRA M5S, PD E LEGA. NON SI È MAI INTESTATO UNA BATTAGLIA POLITICA. VEDIAMO QUALI SONO LE SUE PROPOSTE E SE È IL CASO DI CONDIVIDERLE..."

Emanuele Buzzi per il "Corriere della Sera"

Un nuovo affondo di Davide Casaleggio contro la riforma del Movimento e tante polemiche che hanno un unico comun denominatore: il denaro e i costi per il neo M5S (dal budget di un milione di euro annui al canone d' affitto della sede da 15 mila euro mensili). Il Movimento è sempre più nel caos.

Gli attriti con Rousseau ormai sono all' ordine del giorno. Ieri è stato Casaleggio a pungere: «Conte leader M5S? Ignoro che idee abbia, per ora ha solo mediato tra M5S, Pd e Lega. Non si è mai intestato una battaglia politica. Vediamo quali sono le sue proposte e se è il caso di condividerle». Per la consegna della lista degli iscritti, «dobbiamo capire quali sono i poteri del curatore legale. Approfondiremo», ha detto Casaleggio al Tg La7 .

Ma a tenere a tenere banco nelle discussioni interne ai Cinque Stelle sono ancora i soldi. Ieri i parlamentari hanno ricevuto il sollecito per il pagamento della quota mensile a Rousseau. C' è chi ha reagito con rabbia («Cosa vogliono da noi?»), chi si è sentito un po' smarrito («Perché questa comunicazione?»): il messaggio però è servito a Rousseau per evidenziare il legame che c' è ancora tra piattaforma e M5S. Ma ci sono altre questioni che hanno a che fare con il denaro.

I nodi sono quelli legati alle rendicontazioni e ai costi del neo Movimento di Giuseppe Conte: discorsi intrecciati, visto che la rifondazione pentastellata dovrà per forza essere foraggiata in buona parte con i contributi dei parlamentari. Il tema è stato affrontato da Vito Crimi nel corso dell' assemblea con deputati e senatori di lunedì.

«L' intera struttura di funzionamento, l' intero budget per far "funzionare" il Movimento, incluso (ma molto marginalmente) la parte e-voting, prevede un budget intorno al milione di euro. Inferiore dunque all' 1,3 che è costato Rousseau», dicono fonti di vertice M5S. Tra le spese anche l' affitto per la nuova sede, che costerà circa 15 mila euro al mese.

La nuova piattaforma che sostituirà Rousseau è stata scelta dopo un' indagine di mercato. Serviranno «dai 30 mila ai 50 mila euro» per votare, ha detto Crimi ai parlamentari. La cifra però non ha placato gli animi all' interno dei Cinque Stelle. Anzi. C' è chi ha evidenziato: «Siamo al paradosso. Per una questione da 450 mila euro andiamo a spendere il doppio. Valeva la pena?». E chi invece ha polemizzato: «Perché non abbiamo fatto una valutazione e una votazione interna?». Oltretutto, per venire incontro alle esigenze di Conte e alla necessità di ampliare lo staff ci saranno nuovi ingressi nel gruppo della Comunicazione.

Ormai i rapporti sono logori tra il direttivo e una buona parte del gruppo. Nonostante i continui solleciti delle ultime settimane solo una parte del gruppo ha deciso di versare il contributo di mille euro nelle casse del partito ad aprile. «Siamo alla metà del numero di parlamentari», ha detto il tesoriere Claudio Cominardi in assemblea. In pratica il Movimento ha in cassa circa 100 mila euro in questo momento: una cifra ancora esigua rispetto al milione prospettato dai vertici. Non solo.

In caso di prolungati ritardi nelle rendicontazioni - i parlamentari sono al momento 238, per un budget totale teorico di quasi 3 milioni di euro annui - il neo Movimento potrebbe già trovarsi costretto a rivedere alcuni costi.

