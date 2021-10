6 ott 2021 12:21

CINQUESTELLE NELLA STALLA - ALESSANDRO DI BATTISTA NON FA MANCARE IL SUO SGANASSONE A CONTE, GRILLO E DI MAIO DOPO LA MAZZATA ALLE AMMINISTRATIVE: "ERA PREVEDIBILE: HO DETTO UN ANNO E MEZZO FA CHE UN'ALLEANZA STRUTTURALE CON IL PD SAREBBE STATA NEFASTA. OGGI L'ALLEANZA CON I DEM NON È PIÙ UNA SCELTA, È UNA NECESSITÀ PER QUALCUNO E PER LA SUA POLTRONA: ERANO FRANCESCANI, OGGI SONO FRANCESCHINI…"