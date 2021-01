CIOFFI E I SUOI INTERVENTI MAI LOFFI – IL SENATORE M5S PROTAGONISTA ASSOLUTO IERI AL SENATO CON UNA LISERGICA DISSERTAZIONE SUL CICLO DEL GLUCOSIO (VIDEO) NEL 2014 DELIZIO’ PALAZZO MADAMA DUARNTE L’APPROVAZIONE DEL JOBS ACT DANDO DEI “CORNUTI” AI PARLAMENTARI DELLA MAGGIORANZA. ”PER LORO, IL REGOLAMENTO È COME LA PELLE DEI COGLIONI, CHE SI TIRA COME SI VUOLE” – PER QUESTO SCAGLIO’ UNA COPIA DEL REGOLAMENTO CONTRO PIETRO GRASSO – VIDEO

Da liberoquotidiano.it del 12 ottobre 2014

Record di volgarità nello sfogo di un grillino. Dobbiamo riavvolgere il nastro di qualche ora, tornare alle ore convulse dello scontro in Senato per l'approvazione del jobs act, culminata in risse, bagarre e insulti. Come ovvio, tra i più fomentati c'erano i pentastellati, che hanno inscenato ogni tipo di protesta possibile. Tra loro anche il salernitano Andrea Cioffi, il cui sfogo tutt'altro che nobile è stato raccolto e rilanciato da più parti sul web.

Così il fine Cioffi: "La verità è una sola - ha detto riferendosi ai parlamentari della maggioranza -. C'hanno le corna. Per loro, il regolamento è come la pelle dei coglioni, che si tira come si vuole". Sarà forse per questa poetica ragione che qualcuno, si sospetta un grillino, ha scagliato una copia del regolamento di Palazzo Madama contri Pietro Grasso.

