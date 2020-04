CONTE, IMPARA DALLA MERKEL! L’EPIDEMIA IN GERMANIA E’ SOTTO CONTROLLO: L'INFEZIONE SCENDE SOTTO LO 0,7% - LA CANCELLIERA HA ANNUNCIATO LUNEDÌ UN GRADUALE ALLENTAMENTO DELLE MISURE RESTRITTIVE - WUHAN HA RIVISTO IL NUMERO DELLE VITTIME, AGGIUNGENDONE 1290. I DECESSI IN CINA SALGONO COSÌ DI QUASI IL 39%, ARRIVANDO A 4.632- ATTENZIONE: L'AFRICA NON HA VENTILATORI A SUFFICIENZA PER AFFRONTARE LA PANDEMIA