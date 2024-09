AL CNEL È GIÀ NATALE – LA FEDELISSIMA DEL PRESIDENTE RENATO BRUNETTA RADDOPPIA GLI STIPENDI: STEFANIA PROFILI, CHE GIÀ PERCEPIVA 95 MILA EURO LORDI L’ANNO COME CAPO DELLA SEGRETERIA, GUADAGNERA' ALTRI 30MILA EURO COME SEGRETARIA PERSONALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO – ANCHE LA FIGLIA DELLA PROFILI, GIULIA MANCINI, CONSIGLIERE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DEL CNEL, S'È VISTA AUMENTARE LA BUSTA PAGA…

Estratto dell’articolo di Ilaria Proietti per “il Fatto Quotidiano”

renato brunetta foto di bacco (1)

Al Cnel di Renato Brunetta è già arrivato il Natale con il suo carico di regali. E così dopo la variazione di bilancio approvata nelle scorse settimane non si bada a spese. L’ultima? Per la sua fedelissima Stefania Profili che può già brindare senza neppure aspettare la tredicesima: già percepiva 95 mila euro lordi l’anno come capo della segreteria del presidente: a far data 1 settembre ne prenderà altri 30 mila come segretaria personale di Brunetta. […]

STEFANIA PROFILI

Che poi, a ben vedere, il Cnel o meglio il suo presidente è davvero generoso con i suoi: anche la figlia di Stefania Profili ossia Giulia Mancini lavora a Villa Lubin e ha visto pure lei aumentare in un amen l’iniziale emolumento che è passato in pochi mesi da 20 mila a 30 mila euro anche se l’incarico di consigliere per la comunicazione istituzionale è rimasto lo stesso.

E non è cosa da poco, altro che pidocchierie specie perché per Mancini il Cnel è solo un dopo lavoro con cui arrotonda lo stipendio di 90 mila euro che percepisce come dirigente al Formez: vi era arrivata, piazzandosi prima in graduatoria, grazie al concorso bandito dal centro servizi che risponde al Dipartimento per la Funzione pubblica quando Brunetta era ministro della Pa e lei responsabile della sua comunicazione.

renato brunetta foto di bacco

Quello con Profili e Mancini è un sodalizio ancora più antico: prima del Cnel e del ministero della Pubblica amministrazione, c’era stata la Camera.

Stefania Profili è infatti segretaria plenipotenziaria di Brunetta da tempo immemore, prima addirittura che divenisse presidente dei deputati di Forza Italia. Dove la di lei figlia Giulia aveva del resto mosso i primi passetti come addetta ai social degli azzurri a Montecitorio.

Poi di lì ha poi spiccato il volo, sempre in compagnia di mammà e di “zio” Renato che l’aveva portata con sé a Palazzo Vidoni per vederla poi approdare al Formez ma senza mai lasciarla veramente andare. Infatti appena arrivato al Cnel, tac! […]

[…] emerge del resto dagli aumenti dei costi illuminati dalla variazione al bilancio 2024: dove compare innanzitutto il primo milioncino di euro per gli emolumenti ripristinati ai vertici del Cnel grazie al governo Meloni. Ma anche le altre spese tra cui pubblicità e comunicazione che registrano un aumento di budget da 140 a 200 mila euro come anche le competenze per i collaboratori del presidente passate in un amen da 250 mila a 318 mila e questo al netto dei 300 mila euro già previsti per la sua segreteria.

renato brunetta foto michele crosera STEFANIA PROFILI