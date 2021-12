20 dic 2021 11:08

COALIZIONE DI TRAVERSO - IL FAMOSO VERTICE DEL CENTRODESTRA PER DISCUTERE SUL QUIRINALE È L’ENNESIMA PROVA DELLA LEADERSHIP AMMACCATA DI SALVINI. IL “CAPITONE” INVITA GLI ALLEATI A VEDERSI PRIMA DI NATALE, MA QUELLI FANNO FINTA DI NON SENTIRE - IL CENTRODESTRA NON PUÒ TIRARE TROPPO PER LE LUNGHE LA CANDIDATURA DI BERLUSCONI: UN MURO CONTRO MURO METTE A RISCHIO LA LEGISLATURA, PERCHÉ POTREBBE FAR SALTARE LA MAGGIORANZA