CODICE ROCCO (CASALINO) - I 5STELLE AVRANNO ANCHE PERSO LE ELEZIONI MA CONTINUANO A DETTARE LEGGE IN TV: DAL GIORNO DEL TRACOLLO ALLE EUROPEE NESSUN ESPONENTE M5S E' PIU' ANDATO NEI TALK SHOW PER NON METTERE LA FACCIA NELLA SCONFITTA. POSSIBILE CHE NEANCHE I (POCHI) DISSIDENTI ACCETTINO DI PARLARE? O FORSE NESSUNO LI CHIAMA? PIUTTOSTO CHE INIMICARSI CASALINO, I CONDUTTORI PREFERISCONO PARLARE DI ALTRO...

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Gaia Tortora su "Twitter"

Faccio sommessamente notare che dal 26 maggio nessun esponente del M5s è più andato in TV. Un vero peccato visto il numero di parlamentari.

gaia tortora 3 gaia tortora 3

Ah la comunicazione...

 

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