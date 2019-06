CRISI DI GOVERNO? SALVINI SCIOGLIERÀ LA RISERVA SOLTANTO DOPO I BALLOTTAGGI DI DOMENICA PROSSIMA - AVVERTITE I GIORNALONI CHE NON CI SARÀ NESSUNO INCONTRO TRA IL LEGHISTA E IL CAPO DELLO STATO, SERGIO MATTARELLA, PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE, COME RIVELANO A DAGOSPIA FONTI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, L'INCONTRO "NON È IN AGENDA"...