Gaia Tortora su "Twitter"
Faccio sommessamente notare che dal 26 maggio nessun esponente del M5s è più andato in TV. Un vero peccato visto il numero di parlamentari.
Ah la comunicazione...
CODICE ROCCO (CASALINO) - I 5STELLE AVRANNO ANCHE PERSO LE ELEZIONI MA CONTINUANO A DETTARE LEGGE IN TV: DAL GIORNO DEL TRACOLLO ALLE EUROPEE NESSUN ESPONENTE M5S E' PIU' ANDATO NEI TALK SHOW PER NON METTERE LA FACCIA NELLA SCONFITTA. POSSIBILE CHE NEANCHE I (POCHI) DISSIDENTI ACCETTINO DI PARLARE? O FORSE NESSUNO LI CHIAMA? PIUTTOSTO CHE INIMICARSI CASALINO, I CONDUTTORI PREFERISCONO PARLARE DI ALTRO...-
Gaia Tortora su "Twitter"
Faccio sommessamente notare che dal 26 maggio nessun esponente del M5s è più andato in TV. Un vero peccato visto il numero di parlamentari.
Ah la comunicazione...
CRISI DI GOVERNO? SALVINI SCIOGLIERÀ LA RISERVA SOLTANTO DOPO I BALLOTTAGGI DI DOMENICA PROSSIMA - AVVERTITE I GIORNALONI CHE NON CI SARÀ NESSUNO INCONTRO TRA IL LEGHISTA E IL CAPO DELLO STATO, SERGIO MATTARELLA, PER IL SEMPLICE MOTIVO CHE, COME RIVELANO A DAGOSPIA FONTI DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, L'INCONTRO "NON È IN AGENDA"...
TOGHE SPORCHE - CINQUE VELENOSE DOMANDE DE “IL GIORNALE” A DAVIGO: ‘’LEI FA PARTE DELLA COMMISSIONE INCARICHI DIRETTIVI DEL CSM E VOTÒ A FAVORE DELLA NOMINA DI VIOLA A PROCURATORE DI ROMA. QUELLA DECISIONE, SECONDO LE INDAGINI, FU IL FRUTTO DI ACCORDI SOTTERRANEI OFFICIATI PER MOTIVI ILLECITI DA LUCA PALAMARA. NON SI ACCORSE DI QUANTO LE ACCADEVA SOTTO IL NASO? E PERCHÉ SI OPPOSE ANCHE ALLA AUDIZIONE DEI CANDIDATI?’’
LO ZAR IN VATICANO - PUTIN INCONTRERÀ PAPA FRANCESCO IL PROSSIMO 4 LUGLIO DURANTE L'ANNUNCIATA VISITA IN ITALIA - SARA’ IL TERZO INCONTRO TRA I DUE DALL'INIZIO DEL PONTIFICATO DELL'ARGENTINO - SULLO SFONDO, RESTA IL POSSIBILE VIAGGIO IN RUSSIA CHE BERGOGLIO POTREBBE COMPIERE PER RICUCIRE I RAPPORTI CON LA CHIESA ORTODOSSA MOSCOVITA…