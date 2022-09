''BIDEN NON HA AMBASCIATORI IN ITALIA PERCHÉ FLIRTA CON IL FASCISMO" – E I DIPLOMATICI SONO SEMPRE PIÙ PREOCCUPATI PER LA DECISIONE DELLA CASA BIANCA DI NON RICOPRIRE IL POSTO DI AMBASCIATORE DEGLI STATI UNITI A ROMA, VACANTE DA DUE ANNI. UNA MOSSA CHE RITENGONO LASCI SENZA L'INFLUENZA NECESSARIA IN UNO DEI PIÙ IMPORTANTI PAESI EUROPEI - "ASPETTARE DUE ANNI PER NOMINARE UN CANDIDATO PER UN PAESE CHE STA SCIVOLANDO NEL FASCISMO È UNA PESANTE NEGLIGENZA''