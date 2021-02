8 feb 2021 16:40

COLAO MERAVIGLIAO – PENSATE ALLA FACCIA DI CONTE SE NEL GOVERNO DRAGHI ENTRASSE IL MANAGER CHIAMATO A SCRIVERE IL PIANO PER IL RECOVERY, MESSO POI NEL CASSETTO DALL’AVVOCATO DI PADRE PIO NEL TIMORE CHE POTESSE FARGLI OMBRA – COLAO SAREBBE IN BALLO PER LO SVILUPPO ECONOMICO – COME DAGO-ANTICIPATO, SUPER-MARIO E MATTARELLA VORREBBERO MINISTRI TECNICI, AL MASSIMO “DI AREA”, PER NON DOVER METTERSI A FARE LA CONTA CON IL BILANCINO PER SODDISFARE TUTTI I PARTITI