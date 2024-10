IL COLMO PER UN FASCIO-MINISTRO DELLA CULTURA? COPIARE I DISCORSI DA UN COMUNISTA – NELL'ORMAI FAMOSO DISCORSO SUL "PENSIERO SOLARE", ALESSANDRO GIULI STAVA CITANDO UN PASSAGGIO DA “L'UOMO IN RIVOLTA” DI ALBERT CAMUS PRESO DA UN TESTO DI FRANCO CASSANO INTITOLATO “IL PENSIERO MERIDIANO” - CASSANO ERA UN COMUNISTA DURO E PURO AL QUALE GIULI SI ISPIRA “PER CERCARE DI OPPORSI ALL'INELUDIBILE CARICA OMOLOGATRICE DEL CAPITALISMO…” - VIDEO: LA DAGO-HIT CON IL TESTO DI GIULI

supercazzola storica di Alessandro Giuli in audizione alla Camera per linee del Ministero "la quarta rivoluzione epocale della storia delineante un'ontologia intonata alla rivoluzione permanente dell'infosfera globale" almeno l'altro faceva ride...#Giuli #Cultura #Sangiuliano pic.twitter.com/KgzJrFPKsz — Sirio ? (@siriomerenda) October 8, 2024

DAGOREPORT

ALESSANDRO GIULI - FOTO LAPRESSE

Da chi copia i suoi fumosi discorsi il ministro Giuli? Da un comunista. A rivelarlo è un post di “Dissoluzione” la fanzine on-line di Dissipatio, un gruppo che si definisce “cellula mediatica” fondata da Sebastiano Caputo, presidente della Fondazione SOS Cristiani d’Oriente.

La fanzine si occupa di “cabotaggio e sabotaggio”, di distinguere “l’esoterico dall’essoterico, che vive tra le nuvole e il sottosuolo, racconta il deep state senza complessi… che vuole attivare altre cellule dormienti”. Insomma, Giuli non è uscito dall’humus dei tempi di Meridiano zero.

IL DISPACCIO DI DISSOLUZIONE SU ALESSANDRO GIULI

Nel n.41 appena edito, “Dissoluzione” spiega il pensiero di Giuli, in particolare il passaggio declamato alla Buchmesse:

“Posso dire che siamo qui per riaffermare la centralità di quel che si può chiamare pensiero solare, il punto d'incontro tra la rigidità delle ideologie, della battaglia delle idee, che si discioglie nella luce meridiana dello spirito mediterraneo”.

Molti hanno provato a spiegarlo, senza riuscirci, ovviamente. In realtà, spiega “Dissoluzione”, Giuli stava citando (senza citarlo, però) un passaggio da “L'uomo in rivolta” di Albert Camus preso da un testo di Franco Cassano intitolato “Il pensiero meridiano”, in cui il medesimo veniva citato in relazione a un futuro risveglio culturale e politico del Meridione.

albert camus

Cassano era comunista duro e puro al quale Giuli si ispira “per cercare di opporsi all'ineludibile carica omologatrice del Capitalismo”. “Il pensiero meridiano” fu edito dall’editore di sinistra Laterza nel 1995. È in un confuso connubio di Nietzsche, Camus, Schmitt e Pasolini che Cassano tenta di teorizzare una nuova visione del mondo filtrata dai paesaggi del Sud Italia, da una oscura filosofia del futuro.

FRANCO CASSANO

Quanto al nucleo Dissipatio prende nome da un testo di Guido Morselli pubblicato da Adelphi. Il protagonista di “Dissipatio” di Morselli è uomo ipocondriaco e, soprattutto, (scrive Adelphi) “fobantropo”, attirato da un feroce solipsismo, che decide di annegarsi in uno strano laghetto in fondo a una caverna, in montagna. Ma all’ultimo momento cambia idea. Che Morselli avesse previsto la figura di Giuli?

ALESSANDRO GIULI - PENSIERO SOLARE - MEME BY DAGOSPIA IL PENSIERO SOLARE DI ALESSANDRO GIULI - MEME BY GNOLA INFOSFERA - MEME SU ALESSANDRO GIULI MEME SUL CASO GIULI-SPANO

GUIDO MORSELLI - DISSIPATIO H.G.

ALESSANDRO GIULI ALLA CAMERA CON IL LIBRO DI TOMASO MONTANARI francesco spano - alessandro giuli - francesco gilioli - servizio di report