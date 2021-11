I COLOSSI TECH STANNO DIVENTANDO UNA MINACCIA PURE PER LA DEMOCRAZIA - GOOGLE, APPLE, FACEBOOK E AMAZON NON SONO UN PROBLEMA SOLO IN TEMA DI CONCORRENZA: BIDEN PERÒ SA BENISSIMO CHE, DI FRONTE A UNA CINA CONQUISTATRICE, ANCHE LORO CONTRIBUISCONO AL POTERE ECONOMICO E TECNOLOGICO DEGLI STATI UNITI. ECCO PERCHÉ COLPIRLI O SMANTELLARLI NON È UNA GRANDE IDEA…

Articolo di “Le Monde” - dalla rassegna stampa estera di “Epr Comunicazione”

general electric

Sotto la pressione dei mercati, i giganti industriali hanno annunciato che si stanno scomponendo in diverse società per fermare il loro declino in borsa. Tuttavia, la diversificazione a tappeto dei titani digitali non sembra spaventare gli investitori, secondo Jean-Michel Bezat, giornalista di "Le Monde", nella sua rubrica.

È come se la torre Art Deco del Rockefeller Center nel cuore di New York, che per molto tempo ha ospitato la sede della General Electric (GE), stesse crollando sotto il suo stesso peso. Il peso del debito, gli investimenti al momento sbagliato, le attività finanziarie opache...

general electric 1

Paracadutato alla testa del conglomerato alla fine del 2018, Lawrence Culp non si sentiva l'erede della prestigiosa eredità di Thomas Edison, fondatore nel 1889 di un gruppo che ha accompagnato la vita degli americani nel XX secolo. Il 9 novembre, ha annunciato la scissione in tre società incentrate sulle attrezzature mediche, l'energia e l'aeronautica, rimanendo solo il nome General Electric.

La caduta di questo impero americano, che un tempo pesava l'1% della ricchezza nazionale, non è la caduta delle attività annidate in queste aziende, che saranno quotate a Wall Street. Continueranno a dominare i loro mercati.

general electric 2

I motori a reazione di GE alimentano due terzi di tutti gli aerei commerciali, i suoi prodotti sanitari sono un punto di riferimento negli ospedali e le sue turbine generano un terzo dell'elettricità del mondo.

Culp si preoccupa profondamente dei suoi azionisti, ma ha anche, dice, "la responsabilità di muoversi rapidamente per plasmare il futuro dell'aviazione, far progredire la medicina di precisione e guidare la transizione energetica".

In quindici anni, GE ha perso molte corone, compresa quella della più grande capitalizzazione di mercato del mondo, che è scesa da 594 miliardi di dollari a meno di 110 miliardi (o 97 miliardi di euro) oggi.

johnson & johnson

Nel 2015, l'allora amministratore delegato Jeffrey Immelt mise fine all'era del suo leggendario predecessore Jack Welch vendendo la maggior parte di GE Capital, il ramo dei servizi finanziari che aveva finito per pesare sulla redditività più del suo storico business industriale. Nel 2018, il gruppo è stato escluso dal prestigioso indice industriale Dow Jones, dove era stato quotato dalla sua creazione nel 1896.

Lunga lista di giganti smembrati

I tempi sono maturi per gli spin-off. Sulla scia di GE, l'americana Johnson & Johnson ha annunciato la separazione della sua attività di consumo dalle parti strategiche di vaccini, farmaci e dispositivi medici.

TOSHIBA

La società giapponese Toshiba è malata e intende uscire dalla sua situazione creando tre entità (energia, semiconduttori, chip di memoria). Ed è appena sorto un movimento all'interno delle major petrolifere e dei grandi produttori di elettricità, che sono sotto pressione per separare i combustibili fossili dall'elettricità senza CO2, al fine di attirare gli investitori verso questa produzione verde.

Il movimento è stato lanciato a metà degli anni '80, quando la finanza ha preso il posto dell'industria. La lista dei giganti smembrati è lunga, risalendo alla General Electric Company, che è stata ceduta in intere sezioni a concorrenti stranieri: ITT, presente nelle telecomunicazioni, nelle assicurazioni, negli alberghi e nei media; United Technologies, che si è rifocalizzata sull'aeronautica e la difesa dopo la vendita di ascensori e attrezzature edili; la tedesca Siemens, che è stata spogliata dell'energia e dei servizi medici; e la sua compatriota ThyssenKrupp, che deve rafforzare le sue attività nell'acciaio e nelle costruzioni navali.

TOSHIBA

Questi colossi sono scomparsi per decisione dei loro dirigenti, ma più spesso sotto la pressione dei mercati, che hanno imposto la specializzazione per linee di business per risolvere il problema dell'elevato "sconto conglomerato" sul mercato azionario.

Questo processo è molto diverso dai monopoli che sono stati spezzati in più parti negli Stati Uniti sotto la legge antitrust Sherman approvata nel 1890. Standard Oil e American Tobacco non l'hanno scampata vent'anni dopo, né il gigante delle telecomunicazioni AT&T nel 1984; Microsoft l'ha evitata per un pelo nei primi anni 2000, con alcuni compromessi.

Arsenale di una potenza senza precedenti

google faebook apple amazon

La doppia tendenza del monopolio e del conglomerato è tornata in vigore con la crescita a oltranza del GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon). I giganti sono diventati titani, per usare l'immagine dell'economista François Lévêque in Les entreprises hyperpuissantes (Odile Jacob, 232 pagine).

A forza di aver eretto alte barriere all'entrata nel loro campo, anche se ciò significa dare la priorità alla crescita rispetto alla redditività, sono diventati più minacciosi per la concorrenza di GE, che lottava per i mercati con Siemens, Philips o Toshiba.

google apple facebook amazon

Big Tech ha costruito un arsenale di potere senza precedenti: montagne di capitale, un'impronta globale, una consapevolezza schiacciante del marchio, la cattura del talento, la leadership tecnologica e gli investimenti massicci in ricerca e sviluppo (R&S).

apple amazon facebook e google 633x360

Tutto questo gli ha dato accesso ai settori del futuro. Egemoni in un business storico dove centinaia di milioni di "clienti" assicurano gran parte dei loro profitti, le aziende hanno diversificato: auto autonome, cloud, biotecnologie, intelligenza artificiale, produzione di film e serie, conquista dello spazio... E Wall Street lo apprezza, per il momento.

I politici erano a loro agio con i conglomerati, simboli di un'America trionfante. Ora temono il potere dei titani digitali e diffidano di capi come Mark Zuckerberg, che ammette che "Facebook è più simile a un governo che a un'azienda tradizionale". Minacciano non solo la concorrenza, ma la stessa vita democratica. E sono usciti più forti da una crisi sanitaria (dove hanno giocato un ruolo chiave), quando gli stati hanno dovuto scavare il loro debito per sostenere l'economia.

joe biden

A Washington e a Bruxelles, le piattaforme sono più che mai sotto il fuoco dei governi, dei parlamentari e degli organismi antitrust. Joe Biden è senza dubbio sincero nella sua difesa della concorrenza, nella sua lotta contro gli "infossatori" e nella sua preoccupazione per la democrazia.

E il presidente americano non ha esitato a nominare avvocati con forti convinzioni anti-GAFA in posizioni strategiche. Resta il fatto che, di fronte a una Cina conquistatrice, anche Apple, Google, Amazon e Facebook contribuiscono al potere economico e tecnologico degli Stati Uniti. Lui lo sa. Quindi smantellandoli come semplici conglomerati.