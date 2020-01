9 gen 2020 15:28

COLPO DI SCENA SUL TAGLIO DEI PARLAMENTARI: SEI SENATORI CI RIPENSANO. MANCANO LE FIRME PER IL REFERENDUM, SLITTA IL DEPOSITO IN CASSAZIONE - SERVONO 64 ADESIONI IN SENATO PER OTTENERE LA CONSULTAZIONE, MA NE MANCANO 4: ALCUNI PARLAMENTARI SI SONO TIRATI INDIETRO. CANGINI (FORZA ITALIA): "PRESENTEREMO LE FIRME ENTRO IL 12 GENNAIO. CI SONO STATE PRESSIONI DEI PARTITI"