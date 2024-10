7 ott 2024 15:53

COLTELLI D'ITALIA – COME MAI CROSETTO SI SCAPICOLLA A FARE UN ESPOSTO ALLA MAGISTRATURA PER SCOVARE LA “TALPA” DI FRATELLI D’ITALIA, REA DI AVER SPIFFERATO UNA ''ORDINARIA'' CONVOCAZIONE DEI PARLAMENTARI POSTATA NELLA CHAT DEL PARTITO? AH, SAPERLO... – COME DAGO-DIXIT, LA MELONA È INCAZZATA NERA PER LA FUGA DI NOTIZIE CHE LE HA ROVINATO BLITZ SULLA NOMINA DEL GIUDICE DELLA CONSULTA - ALTRA ROGNA: QUESTA SETTIMANA C’È LA DECISIONE DEL GUP SUL CASO SANTANCHÈ. LA “PITONESSA” NON VUOLE DIMETTERSI NONOSTANTE GLI ULTIMATUM DELLA DUCETTA: NE VEDREMO DELLE BELLE…