COM’È DEMOCRATICO VESPA – CHI VOLESSE CENARE AL “FORUM IN MASSERIA”, L’EVENTO A CASA DI “BRU-NEO” A MANDURIA, STASERA, DOVRÀ SGANCIARE 150 EURO. DOMANI IL TICKET SARÀ PIÙ “POPOLARE”: 100 EURO PER UN PASTO STELLATO ALLO STESSO TAVOLO DEI MINISTRI DEL GOVERNO DI GIORGIA – “IL FATTO”: “MELONI FA PER VESPA COSE CHE NON HA FATTO NEMMENO PER GLI ALLUVIONATI ROMAGNOLI. AVIOTRASPORTA IL CORTEO MINISTERIALE CHE PARLERÀ ALL’ITALIA GODENDO DI UN MIRABILE SOSTEGNO DEGLI SPONSOR, VECCHI E NUOVI…”

Manduria non è Medellin, l’Italia di certo non è la Colombia e vive tranquilla. Eppure c’è un profumo sudamericano, qualcosa di debordante e persino di eccentrico in questa convocazione del governo di Roma nella masseria di Bruno Vespa per consacrare il suo potere affluente nel libro della storia patria.

Non bastasse Giorgia Meloni con il suo nugolo di ministri […], Vespa ha scelto anche la voce dell’opposizione e selezionato Giuseppe Conte per il comizio finale. Equivicino, com’è nello stile della casa.

[…] Giorgia Meloni […] fa per Vespa cose che non ha fatto nemmeno per gli alluvionati romagnoli che pure sarebbero senza un tetto e senza un soldo. Aviotrasporta il corteo ministeriale che parlerà all’Italia godendo di un mirabile sostegno degli sponsor, vecchi e nuovi.

Ferrovie dello Stato, e poi Ance, Anci, Ania. E Bmw, Maire, Novartis (casa farmaceutica), Philip Morris (leader del tabacco), Poste, Siram Veolia. […] Meloni parlerà al Paese con dietro i marchi degli sponsor e naturalmente quello della masseria Li Reni, la magione di Vespa, il fabbricatore di ogni cosa.

Democratico fino al midollo, chi voglia stasera consumare la cena, per soli 150 euro al tavolo del ristorante Donna Augusta (il nome della amata consorte del principale), o domani sera con un ticket super popolare: solo 100 euro e mangerete da Dio, con due chef bis stellati, un capolavoro a quattro mani. Avrete Urso al vostro fianco, o Fitto, ma vi potrebbe capitare anche Emiliano, il presidente pugliese, o Decaro, sindaco di Bari, o persino Sangiuliano, il ministro della Cultura. What else?

[…] Qui, nel baricentro del Salento del nord, appena dietro Taranto, appena davanti Brindisi e Lecce, Vespa ha superato i suoi stessi parametri vitali. Al tempo del potere berlusconiano concedeva la sua sala da pranzo per raddrizzare le reni al centrodestra.

Vespa, oggi vignaiolo, ha ottenuto da Propaganda Fide, che Filippo Ceccarelli su Repubblica ha giustamente definito l’immobildream dei privilegiati, una magione stratosferica su piazza di Spagna, alla Rampa Mignanelli. E lì, per esempio, convocò 13 anni fa, Berlusconi, Letta, Casini, Draghi, allora governatore della Banca d’Italia, Geronzi, allora come oggi superpotente romano, e naturalmente il cardinal Bertone, grande cerimoniere vaticano, affinché ogni nodo fosse sciolto e diluito nella porcellana di casa.

Oggi l’upgrade con l’aviotrasporto dell’intero esecutivo nella propria campagna.

Intendiamoci: la Meloni, nella sua determinata azione di cambiamento, gli aveva già affidato la Rai aggiungendo allo storico Porta a Porta i Cinque minuti di sale e pepe dopo il tg, perché fosse chiaro che il vento è cambiato.

Ieri sera la premier ha dovuto saltare l’incontro previsto ed è giunta solo per cena. Stamane riparerà e si farà intervistare da Vespa. Il quale per chiarire definitivamente che l’equivicinanza è stile di vita, ha scelto di convocare Giuseppe Conte nel ruolo di primo oppositore. Da Vespa a Vespa. Tutto si tiene.

