2 – CINA, INSULTA XI JINPING: "PAGLIACCIO". MILIARDARIO ROVINATO E CONDANNATO A 18 ANNI DI CARCERE

“Non c’è più davanti a noi un imperatore nudo ma un pagliaccio che, oltre a essere nudo, si crede imperatore”: Ren Zhiqiang ha sfidato apertamente con queste parole il presidente Xi Jinping per il modo in cui ha gestito l’emergenza coronavirus, soprattutto nelle prime fasi in cui si è tentato maldestramente di nascondere la vera entità del disastro in Cina.

Zhiqiang è il figlio di un grande immobiliarista statale e fa parte della cosiddetta “nobilità rossa” che sostiene il partito, eppure è una voce fuori dal coro che si è fatta conoscere come “il cannoniere”.

Solo che l’ultimo colpo contro Xi gli è costato carissimo: prima è stato sospeso per “pensieri anticomunisti” e poi è stato messo sotto inchiesta. E guarda caso sono spuntate accuse pesantissime quali corruzione, concussione e appropriazione indebita: la pena da scontare è di 18 anni in carcere, più una multa da 4,2 milioni di Yuan (oltre mezzo milione di euro). Ovviamente Zhiqiang ha fatto perdere le tracce prima che potesse essere arrestato: il tribunale popolare di Pechino lo ha ritenuto colpevole di aver accettato tangenti per 150mila euro e aver sottratto circa 6,5 milioni.

3 – XI JINPING: NO AI TENTATIVI DI POLITICIZZARE LA PANDEMIA

Da www.rainews.it

La Cina respinge le accuse del presidente Usa, Donald Trump, sul coronavirus "cinese" che "ha infettato il mondo": "Sono totalmente infondate", replica l'ambasciatore di Pechino all'Onu, introducendo l'intervento registrato del presidente cinese Xi Jinping.

Xi: no ai tentativi di politicizzare il coronavirus

"La pandemia va affrontata insieme, uniti, e seguendo la scienza. Ogni tentativo di politicizzare o stigmatizzare la pandemia deve essere respinto", dice il presidente cinese Xi Jinping all'assemblea generale dell'Onu, in un video pre-registrato.

Oms dovrebbe avere un ruolo guida contro la pandemia

Il mondo dovrebbe dare all'Oms un ruolo guida nella risposta internazionale per sconfiggere la pandemia, ha poi detto il presidente cinese. I vaccini cinesi saranno bene pubblico globale I vaccini sviluppati dalla Cina sono nella fase tre dei test clinici e saranno resi disponibili come bene pubblico globale, ha assicurato Xi all'Assemblea generale dell'Onu, aggiungendo che i vaccini saranno forniti ai Paesi in via di sviluppo su base prioritaria.

Non vogliamo guerre fredde né calde con nessun Paese

"Non vogliamo guerre fredde né calde con nessun Paese", sottolinea il leader di Pechino. "La Cina continuerà ad essere un elemento che forgia la pace nel mondo, contribuisce allo sviluppo globale e sostiene l'ordine internazionale".

"Dobbiamo unirci per sostenere i valori della pace, dello sviluppo, dell'equità, della giustizia, della democrazia e della libertà, condivisi da tutti noi, e costruire un nuovo tipo di comunità di relazioni internazionali con un futuro condiviso per l'umanità. Insieme, possiamo rendere il mondo un posto migliore".

Continueremo a risolvere dispute con dialogo

"Continueremo ad allentare le divergenze e a risolvere le controversie attraverso dialoghi e negoziati. Non perseguiremo lo sviluppo a porte chiuse", dice ancora Xi Jinping nel suo intervento.

