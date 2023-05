Estratto dell’articolo di Matteo Castagnoli per “il Corriere della Sera”

Alice Melideo, 20 anni, ha passato la sua prima notte in tenda. «Ma ero preparata: avevo i pantaloni invernali del pigiama», sorride. A Milano, infatti, è nuvolo quando lei arriva in piazza Leonardo Da Vinci, di fronte al Politecnico: lì la studentessa bergamasca Ilaria Lamera ha piantato la prima canadese dando il via alla protesta degli universitari contro il caro affitti. Ora l’accampamento conta sei canadesi.

Alice dormirà nella tenda bianca che chiude il cerchio. «Studio alla scuola di fumetto e abito a Seregno, nell’hinterland — spiega —. Dopo le superiori, ho cercato una casa in città, ma non mi conveniva per tempi e costi». […] Ho provato a dividere le spese con un’amica. Il budget era di 450 euro a testa ma i prezzi sono ben superiori e non voglio chiedere aiuto ai miei

