COME CAMBIA LA RIFORMA CARTABIA? - LE NOVITÀ CHE HANNO FATTO DESISTERE CONTE E I GRILLINI: PER I PRIMI TRE ANNI, LA DURATA DEL PROCESSO D'APPELLO SI ESTENDE PER UN ULTERIORE ANNO E QUELLA DEL PROCESSO PER CASSAZIONE DI ULTERIORI SEI MESI; PER ALCUNI REATI (MAFIA, VIOLENZA SESSUALE, TERRORISMO) I GIUDICI POSSONO DISPORRE L'ULTERIORE PROROGA DEL PERIODO PROCESSUALE. LA MAGGIORANZA RITIRERÀ TUTTI GLI EMENDAMENTI…

MARTA CARTABIA

Giustizia: Cartabia,maggioranza ritirerà emendamenti ++

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - C'è "l'impegno a ritirare tutti gli emendamenti presentati dalle forze di maggioranza con l'obiettivo di concludere nei prossimi giorni" l'approvazione della riforma. Lo dice il ministro Marta Cartabia parlando fuori da Palazzo Chigi dopo il Cdm.

Giustizia: P.Chigi, ecco le modifiche del Cdm al testo

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il Consiglio dei ministri, su iniziativa del ministro della Giustizia Marta Cartabia, ha affrontato la riforma del processo penale e ha deciso di apportare alcune modifiche.

mario draghi marta cartabia

Lo si legge nel comunicato del Consiglio dei ministri. Rispetto al testo approvato due volte all'unanimita' dal governo, si introducono alcune novita' tra cui: - si prevede che per i primi tre anni di applicazione della riforma, la durata del processo d'Appello si estende per un ulteriore anno e quella del processo per cassazione di ulteriori sei mesi;

- si prevede che per taluni reati, in particolare per i reati di associazione mafiosa, scambio politico mafioso, associazione finalizzata allo spaccio, violenza sessuale e reati con finalita' di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, i giudici di Appello e di Cassazione possano con ordinanza, motivata e ricorribile in Cassazione, disporre l'ulteriore proroga del periodo processuale in presenza di alcune condizioni riguardanti la complessita' del processo, il numero delle parti e delle imputazioni o per la complessita' delle questioni di fatto e di diritto.

ALFONSO BONAFEDE GIUSEPPE CONTE

Per i reati aggravati di cui all'articolo 416 bis, primo comma, la proroga puo' essere disposta per non oltre due anni.

MARTA CARTABIA 1