COME CAMBIANO I TEMPI: VITTORIO SGARBI VINCE UNA CAUSA CONTRO DAVIGO! - IL MAGISTRATO LO AVEVA QUERELATO PER UN ARTICOLO PUBBLICATO SU “IL GIORNO”, MA IL GIP DEL TRIBUNALE DI MILANO HA DISPOSTO L’ARCHIVIAIZIONE PERCHÉ “IL FATTO NON SUSSISTE”. SECONDO IL GIUDICE SI TRATTAVA DI DIRITTO DI CRITICA POLITICA…

MAlf. per "il Giornale"

vittorio sgarbi versione one man show foto di bacco (9)

Ancora una assoluzione per Vittorio Sgarbi contro Piercamillo Davigo che lo aveva querelato per un articolo pubblicato su «Il Giorno». (Quattro in tutto le querele presentate dal magistrato relative ad altrettante versioni on line e cartacee dello stesso articolo). E dunque dopo Bologna, Milano.

E così, come per il primo match per cui l'articolo scritto da Sgarbi il 10 marzo 2017 sul sito web «Quotidiano.net» non conteneva niente di male, tanto da assolverlo dal reato di diffamazione, perché il fatto non sussiste, così l'ordinanza del Gip del Tribunale di Milano ha disposto l'archiviazione del procedimento.

piercamillo davigo al tg2 2

L'ex magistrato non aveva gradito l'articolo scritto da Sgarbi dal titolo «Davigo e i detenuti dimenticati». L'ex pm si è sentito attaccato, colpito personalmente da quelle righe. Trattasi invece secondo il Gip di diritto di critica politica.

