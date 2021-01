COME DAGO-ANTICIPATO IERI, MATTARELLA HA AFFIDATO A ROBERTO FICO UN MANDATO ESPLORATIVO – È LA FINE DEI GIOCHI PER GIUSEPPE CONTE, PERCHÉ QUANDO IL PRESIDENTE DELLA CAMERA MARTEDÌ TORNERÀ AL COLLE A MANI VUOTE SI POTRÀ ATTUARE IL PIANO B. DOVE LA B. STA PER BERLUSCONI – I GRILLINI SONO SPACCATI (E SPACCIATI) SUL RITORNO TRA LE BRACCIA DI RENZI, E SI SPALANCHERANNO LE PORTE A UNA “MAGGIORANZA URSULA”

1 – ALLARME ROSSO A PALAZZO CHIGI! AL TERMINE DEL PRIMO GIRO DI CONSULTAZIONI PARE CHE MATTARELLA VOGLIA AFFIDARE AL PRESIDENTE DELLA CAMERA ROBERTO FICO UN MANDATO ESPLORATIVO. UNA MOSSA GENIALE DEL COLLE CHE SIGNIFICHEREBBE LA FINE DEI GIOCHI PER GIUSEPPE CONTE PERCHÉ QUANDO IL DEPUTATO GRILLINO TORNERÀ A MANI VUOTE, ''NON C’È CONVERGENZA NÉ I NUMERI PER UN CONTE TER'', MATTARELLA AVRÀ MANI LIBERE PER IL PIANO B – B COME BERLUSCONI. CON FORZA ITALIA BENDISPOSTA A UNA "MAGGIORANZA URSULA", IL COLLE POTREBBE PROPORRE UNO "SCHEMA CIAMPI": UN PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI ALTISSIMO PROFILO, COME L'EX PRESIDENTE DELLA CORTE COSTITUZIONALE, MARTA CARTABIA (MA SI FA ANCHE IL NOME DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA FARNESINA ELISABETTA BELLONI) CON UN SUPER MINISTRO DELL’ECONOMIA (DRAGHI O PANETTA) CON UN ESECUTIVO POLITICO

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Il presidente della repubblica haa ricevuto questa sera al palazzo del Quirinale il presidente della Camera Roberto Fico e gli ha affidato il compito di verificare una maggioranza politica. Il presidente della Repubblica ha chiesto al presidente Fico di riferire entro la giornata di martedì". Questo è il comunicato del Quirinale letto dal segretario generale Ugo Zampetti.

Fico, massima responsabilità per risposte urgenti a Paese

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "Nei prossimi giorni sarò impegnato nel confronto con gli esponenti di queste forze politiche. Il momento è molto dlicato per il Paese, siamo chiamati ad affrontarlo con la massima responsabilità per dare risposte urgenti che i cittadini attendono". Lo ha detto il presidente della Camera Roberto Fico dopo l'incontro con il presidente Sergio mattarella al Quirinale.

