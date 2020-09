23 set 2020 19:39

COME DAGO-ANTICIPATO, È SCOPPIATA LA PACE TRA IL DUO GRILLO/DI MAIO E CASALEGGIO: LA PROVA È BEPPONE CHE RILANCIA ROUSSEAU COME MODELLO PER UN FUTURO VOTO DIGITALE PER TUTTI I CITTADINI, ''ALTRO CHE MATITA E CABINA'', OVVERO IL SOGNO PROIBITO DEL FONDATORE GIANROBERTO - SENZA L'APPOGGIO DEL GURU JUNIOR, SENZA LA PIATTAFORMA ROUSSEAU E LA LEGITTIMAZIONE DELLA BASE, PER DIBBA NON C'È SPERANZA DI SCALZARE DI MAIO DAL VERTICE DEL MOVIMENTO