Dal profilo Facebook di Giada Zampano

L'intervista di Bruno Vespa (in corso con dirette unificate su Rainews, Skytg24, social vari etc) alla Nostra Leader Maxima Giorgia Meloni e' un esempio lampante dell'attuale livello di asservimento della stampa italiana al Potere. Priva di qualsiasi contraddittorio, nella splendida location della Masseria di Vespa (descritta nei minimi particolari piscina, vestaglie di Bruno con iniziali, menu' stellato. Dai principali quotidiani nazionali con spreco di articoli in "punta di penna" dei super inviati di turno).

Bruno compiaciutissimo, lunghi interventi della premier mai interrotti, applausi a scena aperta del pubblico (chi sono?). Insomma, benvenuti nella nuova era del Melonistan.

PS. Dimenticavo l'umorismo di bassa lega. Manca solo la

sigla di Marzullo. Applausiiiii

MELONI, STUPIDO PARLARE ORA DI MES, NON HO CAMBIATO IDEA

(ANSA) - "Il Mes è un tema che sarebbe stupido aprire adesso, per due ragioni: la prima è che non ho cambiato idea sul Mes, ma è una parte di una serie di strumenti che vanno discussi nel loro complesso. Non ha snso ratificare la sua riforma se non sai cose prevede il nuovo patto di stabilità e crescita. Non sono convinto aulla proposta della commissione". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni.

giorgia meloni al forum in masseria 9

MELONI,IL MES È UNO STIGMA, RISCHIA DI BLOCCARE LE RISORSE

(ANSA) - "Il Mes è uno stigma che ora rischia di tenere bloccare delle risorse in un momento in cui invece stiamo tutti cercando risorse: poi non verrebbe utilizzato da nessuno". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni. "Spero che si affronti questo tema in modo pragmatico e non come in Italia, in modo ideologico. Ratificare la riforma senza capire il meccanismo che ne segue sarebbe stupido".

giorgia meloni e ursula von der leyen sorvolano l emilia romagna alluvionata 2

MELONI, RIUSCIREMO AD AVERE LA TERZA RATA DEL PNRR

(ANSA) – “Riusciremo ad avere la terza rata del Pnrr: stiamo facendo un lavoro molro lungo e preciso con la Commissione. Sono stati già verificati gli obettivi, ora siamo ai targets, ma sono assolutamente ottimista. Poi ci siamo occupando entro il 31 agosto di lavorare per rivedere alcuni obbietivi per insesrire il Repower Eu". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni.

MELONI, PROPOSTA DELLA COMMISSIONE SUL PATTO NON CONVINCE

(ANSA) - "Non sono convinta sulla proposta della Commissione", di riforma del Patto di stabilità e crescita. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni, rispondendo a una domanda sul Mes. "Quando mi si dirà quale è il quadro - ha aggiunto - dirò cosa penso del Fondo salva Stati".

bruno vespa durante l intervista a giorgia meloni forum in masseria

"Se spingi gli Stati membri a investire su alcune priorità strategiche che ti dai - ha osservato la premier -, poi quegli investimenti devi riconoscerli nelle regole sulla governance" del nuovo Patto di stabilità e crescita e "noi facciamo la battaglia per scomputare gli investimenti su Pnrr e transizione ecologica dal calcolo del rapporto debito/Pil. Quando mi si dirà quale è il quadro dirò cosa penso del Fondo salva Stati". "Se anche l'Italia ratificasse la riforma del trattato, il Mes non verrebbe richiesto da nessuno, né dall'Italia né dagli altri - ha aggiunto -. Quando è stato attivato il Mes sanitario, nessuno ha preso quei soldi".

GIORGIA MELONI AL FORUM IN MASSERIA

MELONI, TAGLIO STRUTTURALE DEL CUNEO DIPENDE DALLE ENTRATE

(ANSA) - "Cerchiamo di liberare risorse per metterle dove serve: in Italia c'è un problema di salari, l'obiettivo è rendere il taglio del cuneo strutturale, dipende dalle entrate dello Stato, che dipendono dalla crescita". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni.

giorgia meloni viktor orban

MELONI, PIL CRESCE OLTRE MEDIA UE, NON È FUOCO DI PAGLIA

(ANSA) - "Il dato più importante è il Pil italiano che cresce oltre la media europea. Il governo deve dare i suoi segnali, l'economia risponde e lo sta facendo, ma non è un fuoco di paglia. L'Italia ha apepna raggiunto il record storico di numero di occupati e di contratti stabili, e tutto è trainato dall'occupaizone feminile". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni.

MELONI, SULLA TUNISIA SI VA VERSO PACCHETTO DI AIUTI UE

giorgia meloni giancarlo giorgetti

(ANSA) - Sulla Tunisia "sto lavorando quotidianamente, domenica ci recheremo io, von der Leyen e il primo ministro olandese Rutte. Ci sono già stata martedì, ed è grazie al lavoro molto prezioso che l'Italia ha fatto, insieme a quella missione, che si dovrebbe concretizzare il primo pacchetto di aiuti della commissione che è anche propedeutico a favorire l'accordo con il Fmi. A Tunisia e Fmi chiedo un approccio il più possibile pragmatico e non ideologico e mi pare che su questo si stiano facendo passi in avanti". Lo ha detto la premier, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni.

MELONI, SUI MIGRANTI IN EUROPA C'È UN CAMBIO DI PRIORITÀ

(ANSA) - "Stiamo facendo molti passi in avanti su come inquadrare il fenomeno migratorio, non solo con il cancelliere tedesco. Chi è intellettualmente onesto può riconoscere dalle dichiarazioni di Scholz come in Europa ci sia un cambio di priorità. Ieri diceva che noi ci dobbiamo occupare della dimensione esterna. Fino a ieri il dibattito era come gestiamo i movimenti secondari, interni all'Ue". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni. "Quando sono arrivata nei primi Consigli europei ho posto un tema semplice - ha aggiunto -: finché ci occupiamo solo dei movimenti secondari scarichiamo il problema uno sull'altro e non lo risolviamo. Ormai il paradigma della visione è condiviso da altri Paesi europei, anche quelli che sono stati più scettici".

giorgia meloni bruno vespa forum in masseria

MELONI, I MIGRANTI VANNO FERMATI PRIMA CHE ARRIVINO IN EUROPA

(ANSA) - L'immigrazione illegale va fermata prima che arrivi in Europa. Non si può prescindere dalla collaborazione di partenza e di transito: il lavoro che stiamo facendo nel Nord Africa è quello più serio. Poi sull'energia l'Europa deve guardare al sud, portando infrastrutture, rendere queste nazioni autosufficienti. Noi siamo la porta d'ingresso degli approvvigionamento per l'Europa". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni.

MELONI, STATO DI DIRITTO? USATO CONTRO I GOVERNI ANTI-MAINSTREAM

URSULA VON DER LEYEN - GIORGIA MELONI - VIKTOR ORBAN

(ANSA) - "La voro per rafforzare l'Europa nel suo complesso. Nessuno va spinto per allontanarsi, ma al contrario, per avvicinarsi. Voglio rafforzare una civiltà fondata sull'uguaglianza e la democrazia.

Bisogna fare attenzione al tema dello stato di diritto. Comincio a vedere che si pone il tema sullo stato di diritto anche sull'Italia: cerchiamo di essere dotati di senno. E' possibile che lo stato di diritto sia un modo per colpire governi distonici rispetto al mainstream". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni.

MELONI, POLONIA E UNGHERIA DEMOCRAZIE GIOVANI DA RAFFORZARE

giorgia meloni forum in masseria

(ANSA) - "I miei avversari mi rimproverano di non essere di sinistra, ma io ho un'altra visione del mondo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni, rispondendo a una domanda sui paragoni con gli spagnoli di Vox o con i governi di Polonia e Ungheria.

GIORGIA MELONI VIKTOR ORBAN

"Vox sta all'opposizione intanto, quindi è difficile che possa avviare provvedimenti autoritari. Per quanto riguarda Polonia e Ungheria - ha aggiunto -, sono democrazie più giovani della nostra, perché quando finì la Seconda guerra mondiale sono stati abbandonati al gioco sovietico. Sì, c'è un lavoro che va fatto per rafforzare quelle democrazie e accompagnarle, e sono pronta a farlo perché l'Europa non è un club di serie A e b ma soprattutto una civiltà".

MELONI, PRIORITÀ SONO ELEZIONE DIRETTA PREMIER E LA STABILITÀ

giorgia meloni al forum in masseria 5

(ANSA) - "Sulla riforma abbiamo avviato un confronto: non mi sono presentata con un modello, non dobbiamo copiarne uno dall'estero, possiamo trovarne uno nostro. Ho due obbietivi irrinunciabili, due priorità: chi governa lo decidono gli italiani, non il palazzo, quindi dando attenzione e riconoscere il voto delle urne, ci deve essere l'elezione diretta. Poi serve la stabilità del governo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni.

giorgia meloni forum in masseria

MELONI, SCHLEIN CONFONDE DISSENSO CON AUTORITARISMO? E' PROBLEMA

(ANSA) - "Più ancora che questi signori che vogliono impedire di parlare a un ministro, sono stupita che la segretaria del Pd dica che siamo allergici al dissenso: se confonde il dissenso con l'autoritarismo abbiamo un problema. Escudo che gli italiani credano che siamo in un regime di autoritarismo". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni.

MELONI, SCHLEIN STIA TRANQUILLA, NOI DIFENDIAMO LE LIBERTÀ

giorgia meloni bruno vespa forum in masseria

(ANSA) - "So che la preoccupazione della segretaria del Pd è reale, non strumentale, lei è davvero preoccupata. La voglio tranquillizzare: il centrodestra da sempre difende le libertà di cittadini, famiglie e imprese, questo noi stiamo dimostrando e gli italiani lo capiscono". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervistata da Bruno Vespa al forum 'L'Italia che verrà' alla Masseria Li Reni, rispondendo a una domanda sui timori di Elly Schlein di misure autoritarie da parte del governo. "Se il nuovo corso del Pd è andare dritti sulla strada che li ha portati alla sconfitta elettorale - ha aggiunto la premier -, non sono nessuno per dirgli di cambiare strategia".

