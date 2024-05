COME DAGO-DIXIT, PUTIN STA AVANZANDO SU TUTTO IL FRONTE PER AVERE UN VANTAGGIO NEGOZIALE NELLE TRATTATIVE

putin zelensky

POLITICO, 'PUTIN AFFONDA PER AVERE VANTAGGIO NEI NEGOZIATI'

(ANSA) - Funzionari statunitensi credono sempre più che i piani di Putin di mobilitare nuove unità militari, insieme a ulteriori munizioni da parte di Pechino e al calo del sostegno occidentale a Kiev, potrebbero fargli ottenere una vittoria in Ucraina.

"Potrebbe non essere la vittoria che Putin voleva originariamente - ovvero la presa totale dell'Ucraina - ma entro la fine di quest'anno, potrebbe essere in grado di utilizzare i suoi guadagni per negoziare condizioni favorevoli per Mosca".

offensiva russa su kharkiv 3

Lo scrive Politico citando tre funzionari che hanno familiarità con l'intelligence occidentale. L'analisi "suggerisce che la mancanza di munizioni tra le fila dell'Ucraina e il rafforzamento della posizione della Russia sul campo di battaglia hanno cambiato il corso della guerra", scrive Politico.

"La guerra consiste tanto nel mandare un segnale a Putin che non può marciare attraverso l'Europa quanto nel sostenere Kiev", ha detto uno dei funzionari. Ma "Putin sta ricevendo il messaggio opposto". Secondo i funzionari citati da Politico, il leader russo ha preso il comando di un nuovo gruppo di combattenti paramilitari che gli permetterà di finanziare e dare risorse a una nuova mobilitazione quest'estate.

ANTONY BLINKEN SUONA LA CHITARRA IN UN PUB DI KIEV

Quei combattenti precedentemente impiegati da Wagner "daranno alla Russia la capacità di spingersi verso Kharkiv", sottolinea Politico.

PUTIN ESULTA, 'IN UCRAINA AVANZIAMO SU TUTTO IL FRONTE'

(ANSA) - Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina "si stanno realizzando". Lo ha detto il presidente, Vladimir Putin, aggiungendo che le forze di Mosca stanno avanzando quotidianamente in tutti i settori del fronte. Lo riferisce Interfax.

PUTIN, 'L'AZIONE MILITARE AVVICINA UNA SOLUZIONE PACIFICA'

PUTIN ZELENSKY

(ANSA) - Più efficacemente agiranno le forze armate russe, più presto sarà possibile risolvere "pacificamente" il conflitto in Ucraina. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dall'agenzia Tass.

KIEV, 'RAID RUSSO SULLA CITTÀ DI DNIPRO, ALMENO DUE MORTI'

(ANSA-AFP) - Almeno due persone sono state uccise in un attacco missilistico russo su Dnipro, nell'Ucraina centro-orientale. Lo hanno riferito le autorità. "Secondo i dati preliminari, due persone sono state uccise. Ci sono feriti", ha detto il governatore della regione di Dnipropetrovsk Sergiy Lysak su Telegram, riferendo di "infrastrutture danneggiate". Un attacco ha preso di mira anche Mykolaiv, nel sud, provocando almeno cinque feriti.

MEME ZELENSKY PUTIN

BLINKEN ANNUNCIA 2 MILIARDI DI AIUTI MILITARI A KIEV

(ANSA-AFP) – Il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita a Kiev, ha annunciato nuovi finanziamenti di due miliardi di dollari per usi militari all'Ucraina.

BLINKEN, È KIEV A SCEGLIERE SE COLPIRE RUSSIA CON ARMI USA

(ANSA-AFP) - L'Ucraina può decidere da sola se colpire il territorio russo con armi americane, ma Washington non ha incoraggiato tali attacchi. Lo ha detto a Kiev il segretario di Stato Antony Blinken. "Non abbiamo incoraggiato o consentito attacchi al di fuori dell'Ucraina, ma alla fine l'Ucraina deve prendere decisioni da sola su come condurre questa guerra", ha detto Blinken.

ANTONY BLINKEN SUONA LA CHITARRA IN UN PUB DI KIEV

BLINKEN, STIAMO VELOCIZZANDO ARMI E MUNIZIONI PER KIEV

(ANSA) - "Stiamo velocizzando munizioni, veicoli corazzati, missili e difese aeree per portarli in prima linea". Lo ha detto il segretario di Stato americano Antony Blinken a Kiev - citato dal Guardian - aggiungendo che gli Stati Uniti sono concentrati sull'invio di sistemi missilistici Patriot e altre forme di difesa aerea critica in Ucraina. (ANSA).

offensiva russa su kharkiv 1 offensiva russa su kharkiv 4 offensiva russa su kharkiv 5 offensiva russa su kharkiv 6 camera delle torture a kharkiv meccanico ucraino guida un carro armato russo riparato a Kharkiv BOMBARDAMENTO RUSSO SU KHARKIV offensiva russa su kharkiv 2