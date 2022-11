COME DAGO-RIVELATO, ALESSANDRO GIULI PRENDERÀ IL POSTO DI GIOVANNA MELANDRI ALLA PRESIDENZA DEL MUSEO MAXXI DI ROMA – FRANCESCO MERLO: “GIULI È PLATEALMENTE MELONIANO, MA È COLTO E INTELLIGENTE. NON CREDO CHE ABBIA ESPERIENZE DI MOSTRE E ALLESTIMENTI, MA LO GIUDICHEREMO DAI RISULTATI. INTANTO, AL MAXXI SABATO PROSSIMO È PREVISTO IL ‘CONCERT SHOW DI JERRY CALÀ. UNA VITA DA LIBIDINE’. IL MERITO ARTISTICO È ANCORA DELLA VECCHIA GESTIONE…” (DELLA SERIE: PEGGIO DI COSI', E' DIFFICILE...)

1 - GIULI AL MAXXI

Da “Posta e risposta – la Repubblica”

Caro Merlo, leggo che Alessandro Giuli sostituirà Giovanna Melandri al Museo nazionale delle arti del XXI secolo. È raro che mi piacciano i programmi del Maxxi. Ma la presidenza a Giuli ha il sapore del premio fedeltà.

Lisa Moreschi — Roma

Alessandro Giuli è platealmente meloniano, ma è colto e intelligente. Non credo che abbia esperienze di mostre, performance, allestimenti, ma noi lo giudicheremo dai risultati. Intanto, al Museo Maxxi sabato prossimo è previsto il “Concert show di Jerry Calà. Una vita da libidine”. E “After show: Gabriele Fruscella”. Il merito artistico è ancora della vecchia gestione.

2 - MAXXI, MELANDRI PRONTA A LASCIARE LA PRESIDENZA. SARÀ GIULI IL SUCCESSORE?

Paolo Conti per www.corriere.it

«Non abbiamo ancora nessuna comunicazione ufficiale e formale. Non è ancora arrivato alcun decreto, lo stiamo aspettando ad horas. Finché non c’è un atto formale io non parlo. Ma domani, giovedì, organizzeremo una conferenza stampa in cui illustreremo, con spirito di servizio nei confronti delle istituzioni, il piccolo gioiello culturale internazionale che consegneremo alla nuova governance».

Giovanna Melandri non rilascia altre dichiarazioni ma fa capire con chiarezza che a giorni lascerà il suo incarico di presidente della Fondazione Maxxi dopo dieci anni di guida.

Voci molto forti, lanciate ieri in anteprima da Dagospia, parlano di una decisione già presa dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano: il nuovo presidente sarebbe il giornalista e scrittore Alessandro Giuli, 47 anni, con alle spalle un esordio a «Il Foglio», di cui sarà vicedirettore per un periodo, poi in redazione a «La Verità», infine molta televisione tra interventi in talk show e la conduzione di «Seconda linea su Raidue e presenza fissa in «Povera patria», ancora su Raidue. Il suo libro edito da Einaudi «Il passo delle oche» nel 2007 aprì un dibattito per il racconto del post-fascismo italiano, tra nostalgia e incertezze sulla rotta futura.

La scelta di Sangiuliano trova ovviamente il pieno accordo di palazzo Chigi: da anni la presidente Giorgia Meloni è amica di Giuli e ha con lui un rapporto di stima e di continui scambi di opinioni.

Giovanna Melandri lascia dopo dieci anni e avendo appena varato il progetto del Grande Maxxi con un finanziamento di 42 milioni di euro: il museo si espande, riqualifica alcune aree circostanti lasciate per anni nel degrado, punta su spazi e verde da rendere pubblico.

Un passaggio, quello tra Melandri e Giuli, che probabilmente anticipa un più vasto rimescolamento di carte ai vertici delle istituzioni culturali italiane dopo la vittoria del centro destra e l’arrivo a palazzo Chigi di Giorgia Meloni e quindi di Gennaro Sangiuliano alla guida del ministero della Cultura.

