Gabriele Carrer per “La Verità”

«Non crediamo ci sia stata una seconda esplosione al Baron Hotel o nelle sue vicinanze. Si è trattato di un solo attentatore suicida», ha detto detto ieri il maggior generale William Taylor, numero due dello Stato maggiore congiunto americano, nel consueto incontro con la stampa analizzando l'attacco di giovedì all'aeroporto di Kabul, in Afghanistan, e commentando i rapporti che parlavano di due attentati.

Alcune delle espulsioni registrate nella Capitale afgana erano legate alle ultime operazioni dei militari statunitensi che hanno proceduto alla distruzione di alcuni equipaggiamenti per non farli cadere nelle mani dei talebani o dei terroristi, come confermato dal Pentagono.Intanto, il bilancio dell'attacco nella zona dell'Abbey Gate, dove in quel momento erano ammassate almeno 5.000 persone in attesa di conoscere il proprio destino, è salito ad almeno 200 morti e altrettanti feriti.

Tra le vittime anche 13 soldati americani e due cittadini del Regno Unito, oltre a bambino con cittadinanza britannica.Nonostante l'attentato di giovedì e i paletti posti nei giorni precedenti dai talebani a chi sta cercando di scappare dall'Emirato islamico dell'Afghanistan, centinaia di persone ieri erano di nuovo in attesa fuori dallo scalo, nella speranza di trovare un posto su uno degli aerei militari occidentali. Secondo l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati, l'esodo dall'Afghanistan sarà di mezzo milione di persone entro la fine di quest' anno.

E in Italia, dove continuano ad arrivare i profughi nelle basi militari statunitensi anche in Sicilia, qualcuno è tornato a guardare in direzione Mineo, all'ex Cara che chiuse i battenti su ordine di Matteo Salvini. Washington sarebbe in forte pressing, qualcuno pregusta il business ma i muri politici saranno difficile da abbattere.

Di certo c'è soltanto che a questo punto si allontana l'idea di fare dell'ex centro di accoglienza per richiedenti asilo un cyberparco da valorizzare all'interno della neonata Agenzia per la cybersicurezza nazionale.Mancano soltanto quattro giorni alla scadenza, ribadita nuovamente e con forza ieri da Washington, del 31 agosto per il ritiro delle truppe degli Stati Uniti e dei Paesi alleati.

Ma l'allerta terrorismo non si è abbassata. Neppure dopo l'attentato di giovedì. John Kirby, portavoce del Pentagono, ieri ha dichiarato che il dipartimento della Difesa crede «ancora che ci siano minacce specifiche e credibili» e che vuole «assicurarsi di essere preparato» all'eventualità.

Ci sono «chiaramente migliaia» di (ormai ex) prigionieri dello Stato islamico del Khorasan che sono stati liberati dai talebani quando preso dalle forze governative il controllo delle prigioni afgane, ha spiegato Kirby. Potrebbero rappresentare loro la minaccia per gli Stati Uniti e i loro alleati ancora sul campo da qui al 31 agosto prossimo.

Il timore di altri attacchi terroristici da parte dello Stato islamico del Khorasan, con autobombe e razzi contro l'aeroporto di Kabul, è sul tavolo del presidente Joe Biden, contenuto nel consueto briefing di intelligence ricevuto ieri mattina. Le informazioni in possesso dell'intelligence americana, ha spiegato, vengono condivise con le milizie talebane che sorvegliano i check point in città.

Parole che hanno suscitato la dura reazione di condanna di Mitch McConnell, leader della minoranza repubblicana alla Camera: «Perché mai dovremmo dipendere dai talebani? Perché dovremmo negoziare con i talebani?».«Chiaramente, qualcosa è andato storto» giovedì nella sicurezza, ha spiegato ancora Kirby, sottolineando che la Difesa americana «farà i rilievi» per capire come sia stato possibile che la sicurezza «sia venuta meno» lasciando strada libera allo Stato islamico.

Un falla nella sicurezza talebana? Possibile per gli Stati Uniti.Ma qui la versione Usa si scontra con quella degli «studenti coranici», il cui portavoce, Zabihullah Mujahid, ieri ha sostenuto che l'attentato «è avvenuto in un'area controllata dalle forze statunitensi». Inoltre, ha negato il bilancio diramato dall'agenzia Reuters secondo cui almeno 28 membri del gruppo sarebbero rimasti uccisi. Non abbiamo subito perdite, ha spiegato Mujahid alla Bbc.Dalle 18.35 italiane di ieri sera, dopo un impegno ventennale che ha visto anche 54 caduti, non ci sono più militari italiani in Afghanistan.

Con l'ultimo C-130 sono partiti anche gli uomini della Joint evacuation task force, che dal 13 agosto scorso ha gestito sul campo le operazioni di evacuazione mettendo in salvo, con l'operazione Aquila Omnia, 5.011 persone di cui 4.890 cittadini afgani, tra di loro 1.301 donne e 1.453 bambini. Alle 15, invece, era partito il volo per riportare in Italia, oltre ai civili afgani, anche il console Tommaso Claudi, l'ambasciatore Stefano Pontecorvo, Alto rappresentante civile della Nato in Afghanistan, e i carabinieri del Tuscania.

Chi è intenzionato a sfruttare ogni secondo sono gli Stati Uniti, che hanno le capacità di continuare le operazioni di evacuazione «sino all'ultimo momento», ha spiegato il Pentagono. Sono 5.400 le persone che attendono all'aeroporto di Kabul di essere evacuate, ha detto il generale Taylor.

