COME FINIRA’ IL CONGRESSO DEM? SECONDO "LIBERO", IL PD SE LO PRENDERA’ D’ALEMA CHE NON SMETTERÀ DI DIRIGERE NELL’OMBRA - “STAR FUORI PER "BAFFINO", CHE LAVORA A UNA NUOVA ALLEANZA CON I 5 STELLE, “È IL MODO PER ESSERE DENTRO SENZA RISCHIARE DI ESSERE MISURATO DAI NUMERI E SBUDELLATO DA QUALCHE COMPAGNO. MAX SI È RITAGLIATO IL RUOLO DI PAPA ROSSO EMERITO. LA SCUOLA POLITICA DEL PCI, DI CUI LUI È IL MIGLIOR FICO DEL BIGONCIO, NON PREVEDE LA CONTEMPLAZIONE, MA LA CONQUISTA DEL POTERE…”

Estratto dell'articolo di Renato Farina per “Libero quotidiano”

massimo d alema vino 1

D’Alema è un genio. Comunista sì, ma fuoriclasse. Il Pd se lo prenderà lui. Questo però è il finale dell’articolo. Se lo sarà anche nella realtà, vedremo. Viene da tifare per lui. Ma poi è il caso di ricordarsi che è genio sì, ma comunista. Bisogna far prevalere nel giudizio il fattore K. Pertanto vale la doppia regola: primo, non fidarsi. Secondo: non fidarsi, neanche quando ti ha convinto.

(...)

Comunista inaffondabile, finto pensionato ed eterno conquistador. Il modo migliore per riprendere possesso della sinistra ha capito che è starne fuori, guardare dal balcone le contese tra cavalieri senza carisma in torneo per la carica di segretario. Constatare il loro corto respiro. Dichiararsi in serena quiescenza come De Gaulle, ma soffiare, soffiare piano, come usava fare con il suo tipico gesto dai banchi della Camera, per spostare gli equilibri, le idee, le tattiche in vista di una «nuova comunità politica» con il mondo 5 Stelle.

MASSIMO D'ALEMA E STEFANO BONACCINI

Star fuori per D’Alema è il modo per essere dentro senza rischiare di essere misurato dai numeri e sbudellato da qualche compagno Beria.

L’ha detto all’Ansa, escludendosi dalla tenzon, fingendo di cascare dalle nuvole: «Dalla politica sono in pensione da sette anni, e ci resto». Non si rinuncia alla passion predominante. Di certo per lui non sono né la produzione di vini né la navigazione a vela; osiamo sperare non lo siano neppure le redditizie consulenze mercantili.

MASSIMO DALEMA

Per il «Lider Massimo» che cosa può essere se non la politica? Da oggi si è ritagliato il ruolo di Papa rosso emerito, ma senza la mitezza e il candore di Benedetto. Infatti la scuola politica del Pci, di cui è il miglior fico del bigoncio, non prevede la contemplazione, ma la conquista del potere.

(...)

letta d'alema bersani d'alema MASSIMO DALEMA d'alema D'Alema d'alema massimo d alema vino MASSIMO DALEMA massimo d'alema 2 MASSIMO DALEMA d alema d alema 5 d'alema d alema berlusconi massimo dalema e gli straordinari successi del partito comunista cinese d alema veltroni d alema 15 D'ALEMA CONTE d alema 3 bersani d'alema