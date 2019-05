COME GODE GIULIANO FERRARA: “COME SULLA CIMA DELL'EVEREST, IMMAGINO LA LUNGA FILA DI EBETI CHE SCEGLIERANNO GIGGINO, ANCORA, COME CAPO POLITICO DELLA FILIALE DELLA CASALEGGIO & ASSOCIATI. NON HA IL FISICO PER CONTRASTARE IL TRUCE, PAZIENZA. E' IL PRIMO POLITICO MERIDIONALE CHE DISTRIBUISCE SOLDI A PALATE E RESTITUISCE SEI MILIONI DI VOTI IN UN ANNO? PAZIENZA. E' E SARÀ IL CAPO POLITICO, DIZIONE GROTTESCA PER UN BIBITARO AL POTERE, MOLTO PEGGIO DELLA CUOCA DI LENIN, CHE ALMENO SA CUCINARE”

Giuliano Ferrara per Il Foglio

giuliano ferrara foto di bacco

Come sulla cima dell' Everest, immagino la lunga fila di ebeti che sceglieranno Giggino, ancora, come capo politico della filiale della Casaleggio & Associati. Non ha il fisico per contrastare il Truce, pazienza. E' il primo politico meridionale che distribuisce soldi a palate e restituisce sei milioni di voti in un anno? Pazienza. Non convince nemmeno i suoi? Pazienza. E' e sarà il capo politico, dizione grottesca per un bibitaro al potere, molto peggio della cuoca di Lenin, che almeno sa cucinare.

Detto questo, oggi per i grillini provo un moto di simpatia che nemmeno Dario Franceschini. Mi piacerebbe poter dire: ora che stanno sotto, intortiamoli, e facciamo fuori il Truce, che occupa abusiva mente e abbastanza efficacemente il Viminale, tralasciandolo, e ne fa tribuna di paura e speranza per l' elettore sotto la media (l' elettore medio e quello sopra la media lo schifano nelle benedette Ztl, dove non abito da trent' anni, e altrove). Non si può. Sarebbe del tutto ridicolo. Ma sarebbe anche bello. Però una cosa ridicola è sempre bella solo fino a un certo punto, perché è ridicola. Accipicchia, che disdetta.

luigi di maio vota al seggio di pomigliano d'arco 2

Detto questo, e aggiunto che tutto quello che non si è meritato il Truce, ottenendolo, i grillini se lo sono meritato, sottraendo voto a voto, non provo compassione o pena, sarebbe disdicevole, un modo di essere intimidatori censurato ieri qui con magnifiche parole da Matteo Marchesini, ma simpatia sì. Sono loro che hanno dato la scossa, con il voto a garanzia di Ernesto Galli della Loggia e di Pierluigi Battista, cari amici.

luigi di maio commenta la sconfitta del m5s alle europee 2

Hanno fatto emergere l'homo italicus, che è come l'uomo sovietico, "una tendenza all'obbedienza aggressiva" (Masha Ges sen, Sellerio, un buon libro sulla Russia da Gorbaciov a Pu tin). Hanno risolto la questione meridionale e quella della povertà, moltiplicandone i frammenti nel dettaglio legislativo della miseria di cittadinanza. Hanno detto che è inutile andare a Lione, e sono rimasti a Pomigliano, ben gli sta. Ma non si deve essere ingenerosi.

luigi di maio

E' vero che sono prevalentemente dei ciarlieri leggermente dementi, ma hanno una bella maggioranza parlamentare, che a noi intelligentoni sfugge di mano, e la usano per battaglie farlocche, e sono nel governo anche con l' avvocato del popolo, in esecuzione del contratto. Fantasia ne hanno avuta, con quella storia del contratto, che in Rousseau funestamente assolveva la funzione di "costringere ognuno a essere libero", guarda tu, mentre nel capo politico della filiale suona come "lascia libero ciascuno di essere sé stesso", e i risultati si vedono.

luigi di maio matteo salvini

Il primo a mollarli è stato Gribbels, altri seguiranno. Ma rivedo con simpatia il filmino del viaggio a Bruxelles, la voglia di Dibba e del capo politico di distruggere il palazzo Berlaymont, tutto quel ciacolare sugli immortali social, la fatale alleanza con i burini gialli in rivolta, il debito di cittadinanza in nome della dignità, la quasi rottura delle relazioni diplomatiche con Macron, poveretto, che secondo i giornali grillini ha perso le elezioni, e infatti. Non sono certo innocenti, con il casino che hanno determinato, ma ispirano la simpatia di tutti quelli che non ce la fanno a essere colpevoli.

