COME GUARIRE UN’INFRAZIONE – PERCHÉ MATTARELLA A VIENNA HA VOLUTO FARE UNA DIFESA A SPADA TRATTA DEI CONTI PUBBLICI ITALIANI E QUINDI DEL GOVERNO GIALLOVERDE? IL CAPO DELLO STATO HA VOLUTO COPRIRE CONTE E SI CAPISCE PERCHÉ: LA PROCEDURA CHE ORA SEMBRA SVENTATA SAREBBE STATA UNA MAZZATA PER IL PAESE - E POI DAL COLLE VOGLIONO EVITARE A TUTTI I COSTI LA POSSIBILITÀ DI ELEZIONI ANTICIPATE…

Ettore Maria Colombo per “il Giorno”

sergio mattarella

«Non vedo ragioni per aprire una procedura d' infrazione contro l' Italia», dice il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che si trova a Vienna per una visita di Stato in Austria di due giorni. Le parole di Mattarella vengono subito interpretate come una «difesa a spada tratta» del governo Conte e di un premier che sta lottando, in sede Ue, per evitare che l' Italia finisca in procedura d' infrazione. Insomma, il concetto che sembra passare è «Mattarella copre Conte» e «Conte si è iscritto al partito del Colle». Le cose, però, quando si tratta di riferire i pensieri del Quirinale, sono più raffinate e, insieme, più complesse.

giuseppe conte e mattarella all'inaugurazione della nuova sede dell'intelligence 1

«La questione - viene fatto notare dal Colle - non l' ha posta Mattarella, ma da quando siamo arrivati in Austria gli è stata chiesta, nell' ordine, dal presidente della Repubblica, da un giornalista austriaco, dal ministro dell' Economia, dal presidente del Parlamento. Evidentemente, in Austria, come in Germania e come in altri Stati c' è preoccupazione per l' infrazione», notano gli ambienti del Quirinale.

GIUSEPPE CONTE MATTEO SALVINI LUIGI DI MAIO CHERNOBYL BY LUGHINO

Del Resto, non è la prima volta che Mattarella dice di augurarsi che la procedura d' infrazione sia evitata all' Italia e - aggiungono le stesse fonti quirinalizie - «sarebbe, del resto, ben strano che il Capo dello Stato tifasse perché si faccia del male al proprio Paese». Insomma, dal Colle si cerca di rimettere nei giusti binari della diplomazia quirinalizia (la cosiddetta moral suasion) quella che, all' esterno, viene percepita, come un semplicistico «Mattarella copre Conte».

MATTARELLA IN AUSTRIA ACCOLTO DAI MANIFESTANTI A FAVORE DI CAROLA RACKETE

Certo è che, nell' incontro avuto con il presidente austriaco, Mattarella ha spiegato che i conti pubblici italiani sono sì solidi, ma che «bisogna tenerli sotto controllo». «Sono assolutamente d' accordo con Mattarella», chiosa Salvini. Parole da incorniciare, sospirano al Colle, in vista di quando - e prima o poi capiterà, forse anche assai presto - Salvini e Mattarella avranno giudizi diversi sulle scelte calde da compiere. Come, ad esempio, decidere se e come interrompere, in modo prematuro, la XVIII legislatura.

CONTE SALVINI DI MAIO MOAVERO MATTARELLA

Infatti, che Mattarella voglia evitare di portare il Paese a elezioni politiche anticipate, per quanto è nelle sue capacità, è un dato di fatto. Poi, ovviamente, Mattarella non potrà fare nulla (e nulla farà) se la volontà dei maggiori attori e partiti politici italiani sarà di precipitarsi al voto. Insomma, ipotesi di governi tecnici o di governissimi non sono nei piani del Quirinale, se si dovesse aprire la crisi di governo a luglio e, di conseguenza, votare a settembre. Ma se, invece, Salvini - o chi per lui - volesse aprire la crisi in autunno, lo scenario cambierebbe anche per il Colle: con la manovra economica da scrivere e il rischio della speculazione, andare a votare, rischiando l' esercizio provvisorio dei conti pubblici, sarebbe davvero da pazzi.

sergio mattarella GIUSEPPE CONTE PINOCCHIO IN MEZZO AL GATTO (LUIGI DI MAIO) E LA VOLPE (MATTEO SALVINI) MURALE BY TVBOY luigi di maio matteo salvini giuseppe conte LUIGI DI MAIO GIUSEPPE CONTE ALIAS MARK CALTAGIRONE MATTEO SALVINI BY OSHO tria di maio salvini conte il nome di sergio mattarella dal biscotto della fortuna