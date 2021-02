conte papa francesco

La storiella del “Vaticano prima sponsor di Conte” è una sacra balla. Del resto, pur essendo devoto di Padre Pio nonché allievo di Villa Nazareth, piccola fucina di élite cattoliche (progressiste) che fu del cardinale Achille Silvestrini, durante ben due governi da lui presieduti Conte non è mai stato ricevuto da Bergoglio in ‘’udienza ufficiale’’ ma ha incontrato il pontefice solo in udienza privata.

Inoltre, tradizione vuole che il premier uscente da Palazzo Chigi vada a salutare il Papa, la cosiddetta “visita di cortesia”. Sul perché del mancato feeling tra Conte e il Pontefice argentino, le voci sono varie e avariate tra le quali ci sarebbe il suo rapporto con padre Antonio Spadaro, direttore gesuita della rivista ‘’La Civiltà Cattolica’’, collaboratore de “Il Fattoquotidiano” e sponsor di Conte, aggiungere la rete di potere del suo mentore Guido Alpa malvista nella sacre stanze e infine si sussurra tra gli addetti ai livori anche di un misterioso atto riservato presso un tribunale della Santa Sede.

Infatti il Draghi allievo dell’istituto Massimiliano Massimo, rigoroso liceo dei gesuiti, non ha nulla a che vedere con il “partito di Spadaro”, attuale direttore de ‘’La Civiltà Cattolica’’, lo storico quindicinale che una volta era la voce della segreteria di stato per trasformarsi poi in una rivista di politica che aborre il salvinismo e ha visto nell’Avvocato di Pio(tutto) il messia.

Oggi, tra il gesuita Bergoglio che conosce bene Draghi per averlo nominato membro dell'Accademia delle Scienze Sociali, e il gesuita Spadaro, corre il black-out. Del resto, il mondo gesuita di riferimento di Draghi era piuttosto quello di padre Bartolomeo Sorge, padre Roberto Tucci e soprattutto di padre Gianpaolo Salvini che per oltre un quarto di secolo è stato alla guida di “La Civiltà Cattolica” per poi finire nelle mani liquidatorie di Spadaro. Quindi oggi dietro le Sacre Mura, il cerchio magico di Papa Francesco è ben felice del Conte Trombato e del prossimo arrivo di San Mario Draghi.

