25 nov 2022 17:14

COME MAI L’UE TROVA SEMPRE UNA SOLUZIONE PER LA ROTTA BALCANICA DEI MIGRANTI E NON PER RISOLVERE LE GRANE TUNISIA E LIBIA? – AL CONSIGLIO DEI MINISTRI UE DELL’INTERNO DI OGGI NON SI PARLERÀ DELL’EMERGENZA NEL MEDITERRANEO – IL TANTO DECLAMATO PIANO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE EUROPEA SARÀ ESAMINATO, MA POI RIMANDATO: QUELLA ITALIANA NON È CONSIDERATA UN’EMERGENZA DAGLI ALTRI PAESI. ANZI: DOPO IL CASINO OCEAN VIKING, LE RICHIESTE DI ROMA SARANNO RESPINTE CON ANCORA PIÙ DECISIONE...