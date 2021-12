18 dic 2021 18:15

COME PUNGE VESPA - "BRU-NEO" STRIGLIA ENRICO LETTA: “NON SI CAPISCE PERCHÉ L'ELEZIONE DI MATTARELLA FRUTTO DI UNA SCELTA DEL SOLO CENTROSINISTRA SIA STATA LEGITTIMA (E LO FU), MENTRE UNA SCELTA PILOTATA DAL CENTRODESTRA NON LO SAREBBE PERCHÉ PER LA PRIMA VOLTA NON È LA SINISTRA A DARE LE CARTE" – “CI SI PUÒ LEGITTIMAMENTE OPPORRE ALLA SCELTA DI BERLUSCONI, MA NON SI DICA CHE NESSUN CAPO POLITICO È MAI ANDATO AL QUIRINALE…”