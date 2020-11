21 nov 2020 16:32

COME PUÒ DAVID ERMINI, VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, GIUDICARE GLI ACCUSATI DI UNA VICENDA IN CUI ANCHE IL SUO NOME RICORRE PIÙ VOLTE? CONTRO L'ESPONENTE DEL PD, PARTE UN SILURO DA STEFANO FAVA, UNO DEI MAGISTRATI SOTTO ACCUSA PER IL CASO PALAMARA - IL PM ROMANO, NEL SUO ATTO DI RICUSAZIONE, ACCUSA ERMINI DI NON AVER DATO SEGUITO AL SUO ESPOSTO IN CUI RIFERIVA DEI RAPPORTI D'AFFARI CON ALCUNI INQUISITI DEL FRATELLO DI GIUSEPPE PIGNATONE, ALLORA PROCURATORE DELLA REPUBBLICA A ROMA…