E VOI RISCHIERESTE IL CARCERE PER LE VOSTRE IDEE? - MARINA OVSYANNIKOVA RACCONTA LA SUA PROTESTA CONTRO LA GUERRA IN DIRETTA ALLA TV RUSSA: "NON POTEVO RESTARE IN SILENZIO. FINO ALL'ULTIMO NON ERO SICURA DI FARLO. SE DEVO ANDARE IN PRIGIONE SPERO IN UNA CONDANNA MINIMA. ADESSO HO PAURA PER I MIEI FIGLI. MIA MADRE È ZOMBIZZATA DA QUESTA PROPAGANDA DI STATO DI PUTIN. NON ME NE VOGLIO ANDARE, PERCHÉ SONO E MI SENTO RUSSA" - VIDEO