LA MELONI STENDE IL TAPPETO ROSSO ALL'EMIRO DEL QATAR E FIRMA UNA SERIE DI ACCORDI DI COOPERAZIONE CON IL PAESE DEL GOLFO – SUL PIATTO IL DOSSIER DIFESA: SIGLATI MEMORANDUM VARI TRA LE PARTECIPATE ITALIANE E LE HOLDING QATARINE – GIORGIA E LO SCEICCO HANNO "CONDIVISO" LA POSIZIONE SULLA POSSIBILE SOLUZIONE DELLA CRISI IN MEDIORIENTE.

Passa soprattutto per il settore della Difesa il rafforzamento della cooperazione fra Italia e Qatar. Un rapporto rinsaldato da Giorgia Meloni con l'emiro Tamim bin Hamad Al-Thani nel bilaterale a Villa Doria Pamphilj, dove i due leader hanno condiviso la posizione sui principali dossier internazionali, dalla soluzione dei due Stati per la crisi in Medio Oriente al sostegno a Unifil al confine fra Libano e Israele, dall'emergenza umanitaria a Gaza passando per la necessità di contrastare le migrazioni illegali, facendo sponda con i partner africani. I due leader hanno poi deciso di proseguire "la discussione sulla costituzione di un polo logistico militare italiano in Qatar" e promuovere "il coordinamento delle esportazioni nella regione".

A margine della visita a Roma di Al-Thani è stato anche siglato un memorandum tra Fincantieri e Barzan, pre-intesa in vista della firma del contratto per 40 radar Omega 360. Si tratta di un sistema 4D in grado di individuare, classificare e identificare minacce aeree e di superficie, come missili, piccole imbarcazioni, periscopi di sommergibili o micro droni, utilizzabile in scenari di guerra o per pubblica sicurezza. Una nuova commessa in vista per Fincantieri, che nel 2016 ha già siglato con le forze armate qatarine un contratto per la fornitura di sette navi militari.

Fonti italiane sottolineano anche l'accordo tra Sace ed Estithmar Holding: il gruppo assicurativo finanziario partecipato dal Mef garantirà una linea da 150 milioni di euro alla società del Qatar con l'obiettivo di creare un accesso strategico al mercato dell'emirato per le imprese italiane, in particolare nei settori costruzioni e healthcare. È stato poi siglato un protocollo d'intesa con l'Autorità del Turismo del Qatar.

"Una collaborazione - dice la ministra Daniela Santanchè - che può aprire nuove opportunità al nostro settore turistico". Il Qatar è un "interlocutore essenziale nella politica internazionale", ha sottolineato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo aver ricevuto l'emiro sottolineando come "il ruolo positivo svolto dal Qatar a sostegno della mediazione e quale promotore di soluzioni negoziali alternative al brutale - e purtroppo crescente - ricorso alla forza, merita grande apprezzamento".

Il presidente ha infatti detto all'Emiro che "si avverte, con ancora maggiore urgenza, l'esigenza di trovare soluzione politica ai nodi irrisolti che, dopo gli orrori del 7 ottobre 2023, oggi si traducono in immani sofferenze per la popolazione civile di Gaza e una estensione del conflitto al Libano e all'Iran.

Al-Tani poi, vedendo la premier, ha ascoltato il bilancio della sua missione in Giordania e Libano, dove la premier ha ottenuto dalle autorità di Beirut l'accettazione della proposta di cessate il fuoco sostenuta anche da Qatar, Ue, Usa ed Egitto. La premier e l'emiro hanno condiviso il sostegno alla strategia per arrivare a "uno Stato di Palestina indipendente che viva fianco a fianco con Israele in pace e sicurezza".

Sul tavolo anche la cooperazione per la stabilità della Libia e l'obiettivo di una "pace giusta e duratura in Ucraina". Condiviso anche l'approccio al contrasto del traffico di esseri umani, promuovendo partenariati strategici con i Paesi africani anche nella cornice del Piano Mattei. "Abbiamo concordato - si legge nella dichiarazione congiunta - di promuovere congiuntamente partenariati sulla migrazione con paesi di origine e di transito, anche attraverso soluzioni innovative".

