COME SE LA RIDONO PUTIN E XI JINPING - IL PRESIDENTE RUSSO E IL DITTATORE CINESE IERI SI SONO INCONTRATI VIRTUALMENTE IN UN VERTICE BILATERALE E HANNO RINSALDATO LA LORO ALLEANZA CONTRO L’OCCIDENTE BRUTTO E CATTIVO CHE VUOLE “INTERFERIRE NEI LORO AFFARI INTERNI” - SORRISONI E PAROLE AL MIELE, SONO LONTANI I TEMPI IN CUI LE DUE POTENZE ERANO RIVALI - VIDEO

Articolo di “El Pais” - dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Il presidente russo – scrive El Pais - saluta le relazioni con la Cina come "un vero modello di cooperazione per il 21° secolo".

Sorrisi, sorrisi e ancora sorrisi. Di fronte alle tensioni con l'Occidente e al vertice sulla democrazia del presidente americano Joe Biden, il presidente russo Vladimir Putin e il presidente cinese Xi Jinping hanno mostrato mercoledì un fronte comune contro i tentativi di "certe forze internazionali" di dividerli e "interferire nei loro affari interni".

In un incontro in videoconferenza con un'atmosfera cordiale, persino sorridente, a giudicare dai comunicati e dagli estratti trasmessi dalle rispettive televisioni, i leader hanno lodato le relazioni tra Russia e Cina che, sebbene non siano un'alleanza formale, sono un "modello di coordinamento".

La buona volontà esibita al vertice tra i due grandi rivali degli Stati Uniti contrasta con il clima geopolitico esterno: l'accumulo di truppe russe al confine ucraino ha scatenato le tensioni tra Mosca e l'Occidente, che teme una nuova invasione del paese vicino alla Russia. E Pechino e Washington vivono in un costante confronto di misure, contromisure e minacce sulla situazione dei diritti umani nello Xinjiang o a Hong Kong, sulla loro rivalità commerciale e tecnologica, e più recentemente sulle Olimpiadi invernali che la capitale cinese ospiterà il prossimo febbraio.

Mentre gli Stati Uniti, il Regno Unito, l'Australia e il Canada hanno annunciato un boicottaggio diplomatico dell'evento sportivo, Putin mercoledì ha ribadito la sua promessa di recarsi all'inaugurazione per un altro incontro con il leader che ha descritto come suo "caro amico" - Xi si è rivolto a Putin come "vecchio amico". Sarà la 38esima occasione dal 2013 - quando il presidente cinese è salito al potere - che i due leader si incontreranno, in un rapporto bilaterale che è stato intensificato come il rapporto dei rispettivi paesi con la Casa Bianca si è deteriorato e che cerca di servire come contrappeso all'influenza delle potenze occidentali.

Pechino e Mosca, ha sottolineato Xi, secondo i rapporti dei media statali cinesi, dovrebbero rafforzare la loro cooperazione negli affari internazionali e "effettuare più operazioni congiunte per salvaguardare in modo più efficiente la sicurezza e gli interessi reciproci". "Ci sosteniamo fermamente l'un l'altro sulle questioni relative ai rispettivi interessi fondamentali, e nel proteggere la dignità di ciascun paese", ha aggiunto Xi, che ha anche lodato la sua controparte russa per aver affrontato i tentativi delle "forze internazionali" di "creare divisioni" tra Russia e Cina.

Putin, che ha descritto le relazioni Mosca-Pechino come un "vero modello di cooperazione interstatale del 21esimo secolo", ha evidenziato nella videoconferenza, durata poco più di un'ora, lo "stretto coordinamento" tra le due capitali sulla scena internazionale. "Si è formato un nuovo modello di cooperazione tra i nostri paesi, basato su fondamenti come la non interferenza negli affari interni e il rispetto degli interessi degli altri", ha detto il leader russo, che sta cercando di rendere visibile che, di fronte alla minaccia di sanzioni USA e UE se attacca l'Ucraina, ha preziosi alleati.

L'incontro tra Putin e Xi arriva una settimana dopo il colloquio del leader russo con il suo omologo statunitense, Joe Biden, per cercare di attenuare la crisi sull'accumulo di truppe lungo i confini dell'Ucraina. Da allora, Putin ha avuto colloqui con altri leader, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro britannico Boris Johnson. La Russia ha chiesto che gli Stati Uniti ritirino il loro sostegno militare all'Ucraina e che la NATO chiarisca che non includerà Kiev e altri paesi della regione dove Mosca cerca di mantenere la sua influenza.

Riavvicinamento dei rivali

Il riavvicinamento tra Russia e Cina, tese rivali per la maggior parte della seconda metà del XX secolo e che condividono un confine di 4.200 chilometri, è iniziato nel 2014. All'epoca, una Cina bisognosa di diversificare le sue fonti energetiche e di ridurre il suo consumo di carbone inquinante fece un passo avanti per acquistare gas da una Russia che sentiva a sua volta gli effetti delle sanzioni occidentali in seguito alla sua annessione della Crimea nel febbraio di quell'anno, considerata illegale dalla comunità internazionale (annessione che la Cina, nonostante questo riavvicinamento, non ha riconosciuto).

Da allora, la relazione commerciale si è intensificata e nei primi nove mesi del 2021 ha superato i 100 miliardi di dollari (quasi 89 miliardi di euro), secondo Xi nella conversazione. La cooperazione si è estesa all'area della sicurezza e della difesa, con i due paesi che conducono regolarmente esercitazioni militari coordinate. Lo scorso ottobre, per la prima volta, hanno completato pattugliamenti fianco a fianco nel Pacifico. Si sono anche impegnati a sviluppare una base lunare comune.

Entrambi si sono impegnati a sviluppare ulteriormente la loro cooperazione in settori come l'economia, il commercio, l'energia e la tecnologia, e ad aumentare il loro coordinamento sulle questioni regionali e internazionali. Putin e Xi hanno anche discusso la formazione di una "infrastruttura finanziaria indipendente", ha spiegato l'aiutante del Cremlino Iuri Ushakov, apparentemente nel tentativo di ridurre la sua dipendenza dalle banche occidentali e la sua vulnerabilità alle sanzioni occidentali.

