LA TANGENTOPOLI BRUSSELLESE È SOLO ALL’INIZIO: LO SCANDALO SI ALLARGA – CI SAREBBERO ALMENO ALTRI TRE EURODEPUTATI COINVOLTI NELL’INCHIESTA, PROTETTI DALL’IMMUNITÀ: PER LA VICEPRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO, EVA KAILI, NON VALEVA PERCHÉ È STATA COLTA IN FLAGRANZA CON SACCHI PIENI DI BANCONOTE IN CASA. PERCHÉ LI TENEVA CASH? FORSE LE SERVIVANO PER GIRARLI AD ALTRI ESPONENTI DELLE ISTITUZIONI UE PER FARE “PRESSIONE” E PUBBLICIZZARE L’IMMAGINE DEL QATAR? – IL RUOLO DELLA MOGLIE DI PANZERI, CHE CONSIGLIAVA ALL’EX PARLAMENTARE UE DI FARSI UN NUOVO CONTO SU CUI LEI POTESSE “ESERCITARE IL CONTROLLO”, E QUELLA CARTA DI CREDITO INTESTATA AL “GIGANTE”