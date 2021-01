17 gen 2021 12:00

COME SI CAMBIA, PER NON MORIRE - NEL 2017 DI MAIO TUONAVA CONTRO I “VOLTAGABBANA”, CHE ANCORA NON SI CHIAMAVANO “RESPONSABILI”: “È UN VERO E PROPRIO MERCATO DELLE VACCHE CHE VA FERMATO” - “UNA VOLTA CHE SONO IN PARLAMENTO GLI ELETTORI NON CONTANO PIÙ NULLA. QUELLO CHE CONTA SONO POLTRONA, MEGASTIPENDIO E DESIDERIO DI POTERE. SONO TRADITORI DEL MANDATO ELETTORALE. A NESSUNO E’ VIETATO CAMBIARE IDEA MA SE LO FAI, TORNI A CASA E TI FAI RIELEGGERE” - VIDEO