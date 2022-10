8 ott 2022 20:39

COME SI CAMBIA, PER NON PERDERE LE ELEZIONI – JOE BIDEN, CHE DA PRESIDENTE HA CONCESSO LA GRAZIA AI CONDANNATI PER POSSESSO DI MARIJUANA, NEL 1994 FU L’ARCHITETTO DEL “CRIME BILL”, CHE SANZIONÒ CON PENE SEVERISSIME I REATI DI DROGA – ORA, IN VISTA DELLE ELEZIONI DI METÀ MANDATO, HA BISOGNO DI RACIMOLARE VOTI, E QUINDI HA DECISO DI OPTARE PER UN “PARDON” VERSO LE MOLTE PERSONE INCARCERATE PER LA CANNABIS, PRINCIPALMENTE ISPANICI E IMMIGRATI…