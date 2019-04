FRANCESCA VERDINI ESCE DA CASA DI MATTEO SALVINI

DAGONOTA - In America la chiamano ''walk of shame'', la camminata che si fa lasciando casa dell'amato/a la mattina dopo una notte insieme, quando non si ha un cambio appresso. Si esce furtivamente e si affronta la cruda luce della mattina con i capelli arruffati dal cuscino e gli abiti stropicciati della sera prima o – e qui siamo proprio in zona commedia romantica con Jennifer Aniston – i vestiti prestati da lui.

MATTEO SALVINI

Sembrerebbe questo il caso di Francesca Verdini, che dopo la serata alla prima di ''Dumbo'' con Salvini, immortalata dai paparazzi con vispa minigonna, è sbucata il giorno dopo dall'appartamento del ministro con addosso i suoi vestiti, e persino le scarpe!

Solo che invece della camicia Brooks Brothers troppo larga, nell'armadio del ministro ci sono solo le divise delle forze armate...e così pure lei è andata in giro vestita da poliziotto.

Da ''Chi'' - Si sa che gli innamorati, soprattutto all'inizio, vivono un magico momento di condiziona-mento reciproco. Da qui la convinzione che Matteo Salvini sia stato influenzato dalla sua nuova fidanzata nel concedere la cittadinanza italiana a Ramy e Adam, i ragaz-zini eroi di Crema: «Vi lovvo tutti», afferma il nuovo Crozza-Salvini versione "Peace & Love". Dall'altra parte c'è lei, Francesca Verdini, che ama "mettersi nei panni" del suo uomo.

FRANCESCA VERDINI MATTEO SALVINI

È accaduto il giorno dopo il debutto ufficiale di Francesca al fianco di Matteo, quando la coppia si è presentata mano nella mano alla première del film Dum-bo. Lei (ricevuta la benedizione dal papà, l'ex senatore Denis Verdini) indossava un miniabito nero molto corto (inguinale, per la verità), cappottino bon ton, clutch nera e scarpine con cinturino alla caviglia.

Uno stile sexy-chic per la fidanza-tina d'Italia davanti ai flash impazziti dei fotografi. Diverso il look della mattina seguente. Francesca è uscita dalla casa del ministro con i vestiti di lui: giubbotto bicolore, pantaloni con il logo della Polizia e persino le sue sneaker, di al meno tre misure più grandi. Cosa non si fa per amore...

Matteo Salvini con Francesca Verdini - foto Di Bacco Matteo Salvini con Francesca Verdini - foto Di Bacco matteo salvini e francesca verdini all anteprima di dumbo foto di bacco (17)