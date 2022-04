26 apr 2022 17:19

COME SI DICE SPIONAGGIO IN SPAGNOLO? IL GOVERNO REGIONALE DELLA CATALOGNA HA DECISO DI "RIDURRE AL MINIMO" LE RELAZIONI CON MADRID DOPO LO SCANDALO RIBATTEZZATO “CATALAN GATE”, IL CASO DI PRESUNTO SPIONAGGIO DI OLTRE 60 POLITICI E ATTIVISTI INDIPENDENTISTI ATTRAVERSO IL SOFTWARE PEGASUS – MADRID SOSTIENE DI NON AVERE NULLA A CHE VEDERE CON IL FATTACCIO, MA IL PARTITO INDIPENDENTISTA MINACCIA DI…