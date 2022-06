ABORTO FAI-DA-TE - IN AMERICA LE DONNE FANNO SCORTE DI CONTRACCETTIVI E PILLOLE PER L'INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA, DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE SUPREMA: "NON SI SA PIÙ COSA POTREBBERO VIETARE" - L'IPOTESI PIÙ SICURA È L'ABORTO FARMACOLOGICO, CIOÈ UNA COMBINAZIONE DI MIFEPRISTONE E MISOPROSTOLO DA PRENDERE IN CASA: POI SI VA IN OSPEDALE DICENDO CHE SI TRATTA DI "ABORTO SPONTANEO" - LA DEM ALEXANDRIA OCASIO-CORTEZ: "QUANDO AVEVO 22 O 23 ANNI SONO STATA VIOLENTATA E TUTTO QUELLO CHE MI RESTAVA DA PENSARE ERA: GRAZIE A DIO HO UNA SCELTA" - VIDEO