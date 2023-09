20 set 2023 08:18

COME STA GIORGIO NAPOLITANO? – CHI STA ACCANTO IN QUESTE ORE AL 98ENNE EX PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RIVELA: “È COME UNA CANDELA CHE SI È CONSUMATA QUASI DEL TUTTO E, DOPO AVER TREMOLATO UN PO’, STA ORMAI PER SPEGNERSI. SIAMO AL LIMITE. FORSE PERFINO OLTRE” - NELLA CLINICA ROMANA DOVE NAPOLITANO È RICOVERATO DA TEMPO SAREBBERO STATE SCOLLEGATE LE MACCHINE CHE LO AIUTAVANO NELLA RESPIRAZIONE...