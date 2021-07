15 lug 2021 15:13

COME VOTERANNO I GRILLINI SULLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA BY CARTABIA? – GIUSEPPE CONTE NON È ANCORA LEGITTIMATO A DARE L'INDIRIZZO AI PARLAMENTARI, NON ESSENDO ANCORA INVESTITO DEL RUOLO DI LEADER POLITICO – QUINDI, CHE SUCCEDE? È MOLTO PROBABILE CHE “GIUSEPPI” LASCERÀ LIBERTÀ DI COSCIENZA AGLI ELETTI PER EVITARE DI FORZARE LA MANO, CON IL RISCHIO CHE UNA FETTA DEGLI ELETTI DISOBBEDISCA E AZZOPPI LA SUA NEONATA LEADERSHIP. ANCHE PERCHÉ NELLO STATUTO È PREVISTA L'ESPULSIONE PER CHI VOTA CONTRO LA LINEA DECISA DAL PARTITO, MA SOLO PER...