COMPATTI, MA NON TROPPO – LORENZO FONTANA È STATO ELETTO PRESIDENTE DELLA CAMERA CON 222 PREFERENZE, MA LA MAGGIORANZA DI CENTRODESTRA DISPONE DI 237 VOTI. UN DEPUTATO DI FORZA ITALIA, ANDREA ORSINI, ERA ASSENTE PER COVID. MANCANO ALL’APPELLO 14 VOTI. SARANNO TUTTE SCHEDE NULLE PERCHÉ CONTENEVANO SOLO IL COGNOME O QUALCUNO DELLA COALIZIONE HA VOLUTO MANIFESTARE IL PROPRIO CONSENSO?

LORENZO FONTANA 2

(AGI) - Lorenzo Fontana e' stato eletto presidente della Camera con 22 voti. la maggioranza di centrodestra dispone sulla carta di 237 voti, che scendono pero' a 236 in quanto un deputato di Forza Italia, Orsini, e' assente per Covid. Dunque, salvo altre assenze non segnalate, mancano all'appello 14 voti. Durante lo spoglio, il presidente provvisorio Rosato ha letto un voto assegnato al capogruppo leghista Riccardo Molinari.

ETTORE ROSATO E LORENZO FONTANA LORENZO FONTANA 3 lorenzo fontana meme