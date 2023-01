LA COMUNICAZIONE È NULLA SENZA IL CONTROLLO – “L’ESPRESSO” ANALIZZA IL RUOLO DEI "PORTACROCE" CHE SI SONO DISTINTI NEGLI ULTIMI ANNI: DA AUGUSTO RUBEI, RIUSCITO NELL’IMPRESA DI TRASFORMARE DI MAIO DA EX BIBITARO A RISERVA DELLA REPUBBLICA, ALLA “PORTASILENZIO” PAOLA ANSUINI – IL RUOLO DI MORISI E PANDINI PER SALVINI, QUELLO DI GIOVANNA IANNIELLO PER GIORGIA MELONI E IL "PORTAPOCHETTE" CASALINO...

Estratto dell’articolo di Giorgio Chigi per “l’Espresso”

augusto rubei foto di bacco (1)

[…] Sono diversi i nuovi comunicatori che negli anni si sono distinti per aver inciso positivamente sull'immagine dei propri leader.

Talvolta, instaurando un network di contatti imponente dal punto di vista strategico e relazionale. Tra questi ci sono indubbiamente Augusto Rubei e Paola Ansuini.

Il primo, classe 85 e già portavoce del ministero della Difesa e del ministero degli Affari Esteri, è forse l'unico under 40 in Italia ad aver saputo coniugare una profonda esperienza ai più alti livelli dello Stato, del giornalismo, della comunicazione politica/istituzionale e del management.

GIOVANNA IANNIELLO PAOLA ANSUINI

Considerato un giornalista autonomo e indipendente, è salito alle cronache per aver ricostruito da zero l'immagine internazionale di Luigi Di Maio alla Farnesina dopo i disastri dei suoi predecessori, oggi è in forza alle relazioni internazionali di Leonardo Spa.

La seconda, […] cresciuta […] in Banca d'Italia […], viene chiamata nel 2021 da Mario Draghi ai vertici dell'ufficio stampa di Palazzo Chigi. Soprannominata, con ironia, la "portasilenzio" per i suoi modi sobri e cauti di gestire l'esposizione mediatica dell'ex premier […]. Restando tra le file governative, oggi spiccano l'attuale e storica portavoce della premier Giorgia Meloni, Giovanna lanniello e il suo braccio destro Tommaso Longobardi […]. La lanniello […], […] donna di partito, da sempre legata al centrodestra, iniziò la sua collaborazione con Giorgia ai tempi di Azione giovani. Dal 2008 al 2013 è stata impegnata nella giunta di Gianni Alemanno quando questi ha ricoperto il ruolo di sindaco di Roma.

MATTEO SALVINI E LUCA MORISI

Luca Morisi e Matteo Pandini per la Lega incarnano invece il momento forse di maggior successo della Lega. Non a caso il primo Governo gialloverde fu pesantemente condizionato dalla strategia aggressiva di Matteo Salvini […]. Il vero direttore d'orchestra fu proprio Morisi, che […] con La Bestia […] contribuì a costruire il successo delle Europee del 2019. Non è forse un caso che l'erosione dei voti del Carroccio abbia coinciso con la scelta obbligata […] di defilarsi. Pandini del canto suo continua a ricoprire il ruolo di portavoce del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Già a capo della comunicazione di Salvini quando sedeva al Viminale, ha un trascorso storico nel Carroccio.

conte casalino

Per il M5S sarebbe impossibile non considerare il social media manager di Giuseppe Conte, Dario Adamo, vero artefice del successo del nuovo capo politico grillino insieme a Rocco Casalino, che alle ultime elezioni ha saputo dimostrare ancora un'ottima visione strategica per il successo del nuovo Movimento. Infine il Partito Democratico, con Monica Nardi e Laura Cremolini. […]

