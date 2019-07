30 lug 2019 19:00

COMUNIONE SENZA FATTURAZIONE - IL SENATO STOPPA LA PENSIONE DI FORMIGONI - LA DECISIONE DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DI PALAZZO MADAMA DOPO LA SENTENZA DI CONDANNA PER CORRUZIONE DELLA CASSAZIONE – UNA DELIBERA DEL 2015 PREVEDE LA SOSPENSIONE DELL’EROGAZIONE DI PENSIONI E VITALIZI PER I PARLAMENTARI CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA...