22 nov 2019 16:38

COMUNQUE VADA SARÀ INSUCCESSO - VERTICI GRILLINI TERRORIZZATI DALLE PROSSIME REGIONALI: IL CANDIDATO M5S NON SOLO NON VINCERÀ MA ADDIRITTURA IN CALABRIA C’È LO SBARRAMENTO ALL’8% E POTREBBERO NON ENTRARE IN CONSIGLIO - IN EMILIA O VINCE BONACCINI, CON I 5STELLE ININFLUENTI, OPPURE FARANNO VINCERE LA BORGONZONI - E ALLORA COME SPIEGHERANNO CHE A ROMA STANNO COL PD E IN EMILIA FANNO VINCERE SALVINI?