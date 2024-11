CONCORSO DI COLPA – IL CONSIGLIO DI STATO HA ANNULLATO I CONCORSI PUBBLICI INDETTI DA MINISTERO DELLA DIFESA E DELL’AGRICOLTURA PER L’ASSUNZIONE DI NUOVI FUNZIONARI - I DICASTERI HANNO IGNORATO LA PRESENZA DI 14MILA IDONEI IN GRADUATORIA, CHE HANNO FATTO RICORSO (E L’HANNO VINTO) – ORA CI SONO TREMILA PERSONE NEL LIMBO: CHE FAMO? LI ASSUMIAMO TUTTI?

Estratto dell’articolo di Clemente Pistilli per www.repubblica.it

https://roma.repubblica.it/cronaca/2024/11/28/news/concorsi_crosetto_lollobrigida_agricoltura_difesa-423759633/

In 150 hanno già vinto il concorso per funzionari al ministero della Difesa. Altri 170 attendono soltanto la pubblicazione della graduatoria. Senza contare l’esercito degli idonei che attende l’eventuale chiamata da altri enti. E come se non bastasse c’è poi l’esercito dei partecipanti al concorso, sempre per funzionari, bandito dal ministero dell’Agricoltura, con chi ha già superato la prova scritta e si preparava all’orale per le 374 posizioni pronte nel dicastero.

Secondo alcune stime un totale di oltre tremila persone. Tutte accomunate dallo stesso destino di trovarsi in un limbo. Il Consiglio di Stato ha infatti appena annullato le due procedure, bocciando su tutta la linea le procedure per reclutare personale nei Ministeri dell’Agricoltura e della Difesa.

Difficile al momento conoscere il destino di vincitori e idonei. Un problema per i due ministri esponenti di Fratelli d’Italia, iniziato con la scelta di non considerare l’ormai nota graduatoria Cufa, con 14mila persone pronte a lavorare nella pubblica amministrazione, e bandire due nuovi concorsi.

Il governo Meloni sin dall’inizio si è mostrato contrario a reclutare personale mediante lo scorrimento delle graduatorie. Una linea evidente guardando alla cosiddetta norma “taglia idonei”.

Inutili le battaglie in Parlamento e le manifestazioni di piazza. Ecco dunque che a dicembre dell’anno scorso, nonostante fosse ancora in vigore la graduatoria Cufa, tanto il Ministero di Crosetto quanto quello del collega Lollobrigida hanno preferito procedere con due nuovi concorsi, per reclutare rispettivamente 267 e 374 funzionari.

Gli idonei della vecchia graduatoria hanno fatto ricorso e, nonostante il Tar abbia avallato la scelta fatta dalla Difesa e dall’Agricoltura, sessanta di loro hanno fatto appello, vedendosi ora riconoscere le loro ragioni dal Consiglio di Stato. Palazzo Spada ha annullato le due procedure.

I concorsi sono dispendiosi e quando è possibile si tende a procedere con lo scorrimento delle graduatorie degli idonei nei concorsi precedenti. In caso contrario occorre motivare bene la scelta di bandirne di nuovi. Proprio quello che non sarebbe stato fatto con i concorsi per i dicasteri retti dai due esponenti del partito della stessa premier Giorgia Meloni. […] Concorsi annullati dunque. E capire cosa fare […] non appare semplice.

Dalla Difesa intanto chiariscono che le procedure pubbliche come quelle al centro del contenzioso vengono portate avanti sulla base di pianificazione triennale fatta dalla Funzione pubblica, che per coordinare le divers eassunzioni raccoglie tutte le esigenze, le mette a sistema, le confronta con le risorse ed eventualmente le autorizza. Un’autorizzazione che dà vita al piano integrato di organizzazione, in questo caso quello che copre il 2021-2023, approvato dal Governo precedente.

I concorsi vengono poi autorizzati dalla Commissione Ripam, che è parte della Funzione pubblica. “Si fanno concorsi quando si cercano profili speciali e particolari – sottolineano dalla Difesa – e il concorso in oggetto si riferisce di fatto al reclutamento di psicologi, esperti in procurement dei materiali della Difesa, esperti in materia di golden power e accordi internazionali, psicologi e specialisti in analisi e valutazoione delle politiche pubbliche”. Ancora: “Per questo è stato autorizzato. In passato abbiamo utilizzato la precedente graduatoria, ma questa volta non c’erano nella stessa i profili necessari al Ministero”.

Il Consiglio di Stato ha comunque annullato i due concorsi, ritenendo che non fossero ben motivati, e occorrerà ora vedere se l’Avvocatura dello Stato deciderà di impugnare la sentenza.